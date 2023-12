[Deal du jour] L’iPhone 12 est encore aujourd’hui un bon modèle, idéal si vous n’avez pas le budget pour un smartphone haut de gamme plus récent. Et il vaut encore plus le coup en promotion.

C’est quoi, cette promotion sur l’iPhone 12 ?

L’iPhone 12, modèle 128 Go Bleu, est commercialisé à sa sortie en 2020 au prix de 959 €. Il est proposé en ce moment au prix de 599 € sur le site de Darty. Vous retrouverez d’autres iPhone plus récents, dans notre guide dédié aux smartphones d’Apple.

C’est quoi, cet iPhone 12 ?

Ce smartphone n’est pas le modèle le plus récent d’Apple, avec déjà trois ans au compteur, et trois nouvelles générations d’iPhone sorties depuis. L’iPhone 12 reste toutefois encore aujourd’hui un smartphone performant et dans l’air du temps. Ses dimensions de 146,7 × 71,5 × 7,4 mm pour un poids de 164 g sont idéales pour une bonne préhension, peu importe le gabarit des mains. Son dos en verre et ses bords arrondis sont élégants et ont globalement bien vieilli d’un point de vu design, et s’accompagnent d’excellentes finitions.

L’écran OLED Super Retina de 6,1 pouces offre une définition de 1170 × 2532 pixels. Le contraste et la luminosité sont bons, y compris en pleine lumière. La puce A14 Bionic est puissante et fait encore du bon travail aujourd’hui. La dernière mise à jour iOS 17 fonctionne et l’interface est fluide. Les applications, le streaming vidéo et les jeux vidéo tournent efficacement, malgré le taux de rafraichissement limité à 60 Hz. Dans les faits, l’iPhone 12 est donc encore un modèle performant au quotidien.

L’iPhone 12 offre une excellente prise en main // Source : Louise Audry pour Numerama

Pourquoi acheter un iPhone 12 aujourd’hui ?

Après une interdiction à la vente de l’iPhone 12, à cause des ondes émises, un patch pour abaisser les émissions d’ondes à vu le jour. Le smartphone n’est certes plus disponible sur le store officiel d’Apple, mais trouvable en neuf sur des sites revendeurs. L’iPhone 13 128 Go, qui est sensiblement le même smartphone, est lui disponible sur le site d’Apple, au prix de 749 €, tandis que l’iPhone 15 est proposé à partir de 969 €. À moins de 600 €, l’iPhone 12 est donc une très bonne affaire. Il reste un achat encore pertinent aujourd’hui, surtout si vous n’avez pas le budget pour un smartphone récent, ou que les innovations apportées par les nouveaux modèles vous intéressent peu.

La partie photo se compose de seulement deux capteurs 12 Mpx, mais l’ultra-grand-angle et le téléobjectif font un excellent travail, bien que limités par rapport aux smartphones d’aujourd’hui. Les photos sont tout de même de qualité, et l’iPhone 12 peut filmer en 4K à jusqu’à 60 i/s.

Enfin, niveau autonomie, vous disposerez d’un peu plus d’une journée de batterie, dans le cas d’une utilisation normale. Comptez moins de 2 h pour la charger à 100 %.

