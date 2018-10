Alors que le mois d'octobre vient à peine de commencer, un fuite a montré deux jeux qui seront offerts aux abonnés PlayStation Plus en novembre.

Chaque mois, les abonnés au service PlayStation Plus, indispensable pour jouer en ligne sur PlayStation 4, peuvent rentabiliser leur abonnement en téléchargeant gratuitement des anciens jeux. Généralement, Sony dévoile la liste quelques jours avant l’échéance. Sauf quand il y a une fuite. C’est justement le cas pour novembre, mois pendant lequel les concernés auront l’occasion de récupérer Bulletstorm : Full Clip Edition et Yakuza Kiwami.

Ladite fuite est à attribuer à Sony lui-même, selon les informations de Polygon publiées le 4 octobre 2018. En effet, les deux jeux sont apparus quelques minutes sur la page officielle dédiée à la PlayStation Plus. Une boulette qui n’a pas échappé aux internautes, bien sûr.

PlayStation site listing Yakuza Kiwami & Bulletstorm for PS+ November https://t.co/UqKhsLUy96 pic.twitter.com/iadTTkDMhS — Wario64 (@Wario64) October 4, 2018

Bulletstorm et Yakuza en novembre

Sony n’a pas commenté cette erreur sur son PlayStation Blog, portail qu’il utilise pour communiquer directement avec les joueurs. Ces derniers peuvent déjà préparer le disque dur de leur PlayStation 4 pour accueillir Bulletstorm : Full Clip Edition (remaster d’un jeu de tir déjanté) et Yakuza Kiwami (titre d’action-aventure inscrit dans une saga aux multiples épisodes). En attendant, ils peuvent profiter de Friday the 13th : The Game et Laser League, les productions d’octobre.

On notera, quand même, que la fuite est incomplète : on ne connaît pas les jeux PlayStation 3 et PSVita inclus dans la prochaine fournée, entre autres bonus. Ils devraient être annoncés durant la dernière semaine du mois en cours.

