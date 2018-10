L'iPhone X est aujourd'hui disponible à 875 euros sur Rakuten avec 43,75 euros offerts à faire valoir sur la prochaine commande si vous rejoignez gratuitement le Club R.

Le bon plan

Commercialisée à 1 159 euros à sa sortie en France, la version 64 Go de l’iPhone X est dorénavant disponible à 875 euros sur Rakuten.

Vous n’êtes peut-être pas intéressé par les nouveautés des iPhone XR, XS et XS Max, mais les nouveautés d’iOS pour interface sans bouton vous font peut-être de l’œil… à raison. Et l’iPhone X reste encore aujourd’hui une solution idéale pour profiter confortablement de l’écosystème d’Apple.

Avec sa puce A11 Bionic et ses 3 Go de mémoire vive, il propose de très bonnes performances, même avec les jeux gourmands. Il est facile de prendre de belles photos avec son double capteur principal de 12 mégapixels, d’autant plus que la gestion du HDR et des portraits est impressionnante. Quant à la caméra frontale de 7 mégapixels, elle offre de bons résultats avec le mode portait avec éclairage, mais elle embarque surtout la technologie Face ID.

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’iPhone X, nous vous invitons à lire notre test.

Pourquoi recommande-t-on ce smartphone ?

Un bel écran OLED

De bonnes performances

La photo, à l’avant et à l’arrière

Notez que ce produit est compatible avec la garantie internationale d’Apple.