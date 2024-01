[deal du jour] Le OnePlus 9 Pro n’est pas le plus connu des smartphones, mais ses bonnes performances et la qualité de son écran en font un modèle qui vaut le coup, surtout en promotion.

C’est quoi, la promotion sur le smartphone de OnePlus ?

Le OnePlus 9 Pro 128 Go est commercialisé 919 € à sa sortie en 2021. Pour les soldes, il est proposé au prix de 329 € sur Cdiscount.

C’est quoi, ce smartphone OnePlus ?

Le OnePlus 9 Pro est un smartphone qui n’a rien à envier à d’autres modèles plus connus, notamment pour son prix. Son design est certes déjà vu, avec des angles arrondis et des lignes classiques, mais il n’en reste pas moins un produit propre avec de belles finitions. Son écran légèrement incurvé de 6,7 pouces accueille une dalle AMOLED d’une définition QHD+ de 3 120 x 1 440 pixels, couplé à un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz. La luminosité et le contraste sont irréprochables, contrairement à la colorimétrie, qui nécessite de faire un petit tour dans les réglages pour être correctement calibrée. Notez que le smartphone est compatible avec la norme HDR10+

Le OnePlus 9 Pro embarque la puce Snapdragon 888 avec 8 Go de RAM et permet de bonnes performances, y compris avec les jeux plutôt gourmands en ressources. L’expérience utilisateur est agréable et le smartphone ne rame que très peu, et ne chauffe pas. La partie logicielle s’appuie sur OxygenOS, un OS agréable et ergonomique.

Le bloc photo du OnePlus 9 Pro // Source : OnePlus

Est-ce que ce smartphone vaut le coup pendant les soldes ?

Un smartphone de cette qualité au prix d’un milieu de gamme, c’est une excellente affaire. Sans être le meilleur photophone du moment, le OnePlus 9 Pro réalise de belles prouesses. Les capteurs grand-angle de 48 Mpx, ultra grand-angle de 50 Mpx, et le téléobjectif de 8 Mpx prennent des clichés de qualité. La colorimétrie est juste et les photos ne manquent pas de piqué. Malheureusement, même si de jour la netteté est au point, en faible luminosité les photos peinent à rendre bien. Le tout reste tout de même parfaitement exploitable.

Niveau autonomie enfin, comptez environ 15 heures d’utilisation, un peu moins en cas d’usage intensif. La recharge de 65 W permet de récupérer 100 % de batterie en moins d’une demi-heure.

