Lenovo Mobile a donné rendez-vous en octobre pour ce qui pourrait être la présentation de son tout premier téléphone pliable. Au look... discutable.

Le smartphone pliable est le serpent de mer du marché de la téléphonie mobile. Et si le fantasme est plus souvent associé à Samsung, qui pourrait en dégainer un avant la fin d’année, et Huawei, un troisième acteur semble entrer dans la danse : Lenovo. Dans un article publié le 27 septembre 2018, Android Headlines partage des vidéo publiées sur le réseau social chinois Weibo, dont une où l’on verrait le fameux smartphone bouger.

On y voit un smartphone longiligne avec des bords proéminents être plié petit à petit. Le mécanisme nécessite un plastique souple et on parie que le résultat laissera circonspect le moindre féru d’innovations.

Rendez-vous en octobre ?

À en croire une capture publiée par nos confrères, le compte officiel de Lenovo sur Weibo a repris la vidéo et a même ajouté un petit commentaire annonçant la couleur : « Rendez-vous en octobre » précise-t-il. Une phrase qui suggère que ce smartphone pliable pourrait être officialisé sous peu.

En d’autres termes, Lenovo serait bel et bien en passe de couper l’herbe sous le pied de Samsung — et Huawei, qui n’est plus dans la course en 2018. Cela pourrait être une belle victoire pour le constructeur, même si le design de son produit ne risque pas de faire l’unanimité, au-delà de l’argument proof of concept.