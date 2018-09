Après une première incursion en février, Xiaomi repasse à l'offensive pour conquérir le marché de la télévision connectée en Inde. En proposant trois téléviseurs aux fonctionnalités variées et à un prix abordable, la firme marque un grand coup.

À l’occasion d’une événement à Bangalore (Inde), Xiaomi a présenté trois nouvelles télévisions connectées incluant l’assistant Android TV et PatchWall UI.

Xiaomi avait annoncé en février 2018 le lancement de la Mi LED TV 4, dédiée au marché indien. Aujourd’hui, le géant chinois revient avec de nouvelles fonctionnalités et de meilleures performances, toujours à un prix très accessible.

Entre Android et PatchWall, le contenu local avant tout

Pour 170 euros (conversion moyenne de la roupie indienne), les clients peuvent faire l’acquisition du modèle Mi LED TV 4C PRO de 80 cm en qualité 720p. Pour 358 euros, ils peuvent opter pour un écran de 124 cm et d’une qualité de 1080p. Enfin, Xiaomi propose un téléviseur 4K HDR de 140 cm pour 588 dollars, le plus cher des trois.

Les trois téléviseurs sont équipés de la version Oreo 8.1 pour Android TV et d’une nouvelle version de PatchWall UI, une application agrégateur de contenus conçue pour les usagers indiens. Il sera possible d’alterner entre Android TV et PatchWall UI grâce à un bouton dédié sur la télécommande. L’accès au Google Play Store permettra le téléchargement de nombreuses applications.

Le hic ? Les téléviseurs n’intègrent pas toujours pas Netflix pour le moment en raison de la politique de certification des télévisions connectées de l’entreprise. D’autres raisons pourraient venir à l’esprit, comme les difficultés éprouvées par le géant du streaming, à l’instar d’Amazon, pour s’implanter solidement dans le marché indien. Toutefois, en plus de PatchWall, les nouvelles télévisions de Xiaomi intégreront HOOQ (un service de SVOD asiatique) et Amazon Prime Video, ce qui devrait largement convenir aux clients indiens.

Le plus grand téléviseur sera mis en vente dès le 10 octobre 2018 sur Flipkart et Mi.com tandis que les deux autres attendront le 9 octobre pour être achetés sur Amazon India et Mi.com.

Aucune précision sur un possible lancement en Europe de tels téléviseurs. Il faudra sans doute encore patienter avant que Xiaomi ne s’aventure hors du marché indien.