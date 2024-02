[Deal du Jour] Le Poco X6 Pro de Xiaomi n’a pas l’air comme ça, mais il possède une fiche technique étonnante pour un milieu de gamme. Ses bonnes performances et sa qualité globale en font un modèle intéressant, surtout lorsqu’il baisse de prix.

C’est quoi, la promotion sur ce smartphone Xiaomi ?

Le Xiaomi Poco X6 Pro, 256 Go et compatible 5G, est commercialisé à sa sortie en janvier 2024 au prix de 349 €. Il est proposé en ce moment sur Cdiscount au prix de 279 €.

C’est quoi, ce smartphone 5G de Xiaomi ?

Le Poco X6 Pro adopte un design classique avec des bords arrondis et des bordures fines. Sans être particulièrement élégant, le smartphone est réussi esthétiquement et possède même des finitions plutôt premium. La prise en main est par ailleurs excellente avec des dimensions de 160.45 × 74.34 × 8.25 mm pour un poids de 190 g. Ses dimensions lui permettent d’accueillir un écran AMOLED de 6,67 pouces au taux de rafraîchissement de 120 Hz.

L’écran est lumineux et bénéficie d’un bon contraste, et la fluidité est au rendez-vous. Le multitâche n’est pas un problème pour le smartphone de Xiaomi, y compris les jeux vidéo. Tout tourne sans problème et l’interface HyperOS 1.0, basée sur Android 14, répond parfaitement bien et est ergonomique. Elle s’accompagne malheureusement de nombreux logiciels préinstallés qui n’ont que peu d’intérêt.

Le Poco X6 Pro offre une très bonne préhension // Source : Xiaomi

Est-ce que le Poco X6 Pro vaut le coup en promo ?

C’est un bon smartphone à un prix abordable. Si vous cherchez un modèle récent et pratique au quotidien, le Poco X6 Pro fera l’affaire. Il embarque la puce MediaTek Dimensity 8300 Ultra couplée à 8 Go de RAM. Le smartphone de Xiaomi à de la puissance à revendre et fera tourner certains jeux gourmands en ressources sans chauffer, et ce, jusqu’à 60 FPS.

Si vous cherchez davantage un bon photophone, ce n’est peut-être pas le modèle à privilégier. Les trois capteurs permettent des photos correctes de jour, mais qui manquent malgré tout de détails. Les clichés sont souvent surexposés en extérieur et peu exploitables. Niveau autonomie, le Poco X6 Pro vous tiendra facilement une journée entière, voire deux dans le cas d’une utilisation modérée. Sa charge rapide à 67 W lui fait récupérer 100 % de batterie en moins d’une heure.

