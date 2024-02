[Deal du jour] Xiaomi propose une grande gamme de téléviseur pour tous les budgets. Ce téléviseur de 75″, d’une bonne qualité, était à un prix trop élevé à sa sortie. Il est bien plus intéressant sous les 1 000 €.

C’est quoi, ce grand téléviseur de Xiaomi ?

Le téléviseur QLED Xiaomi Mi TV Q1 de 75 pouces est commercialisé 1 799 € à sa sortie. Il est proposé en ce moment au prix de 999,99 € sur le site de Xiaomi.

Vous pouvez comparer ce modèle à d’autres références et marques de téléviseurs, dans notre guide des meilleurs téléviseurs 4K de 2023.

C’est quoi, ce téléviseur 75″ ?

Le téléviseur Q1 de Xiaomi est un modèle au design élégant et aux bordures fines, qui mettent en valeur la grande dalle de 75 pouces. L’immersion est clairement au rendez-vous avec ce modèle, dont la diagonale fait tout de même 190 cm. Le téléviseur est grand, très grand, et nécessite de la place ainsi que le meuble TV adéquat. Assurez-vous aussi d’avoir suffisamment de recul pour profiter au mieux de l’écran. Comptez entre 2 m et 2,50 m de distance entre votre canapé et le téléviseur.

La dalle QLED offre une résolution 4K UHD de 3 840 x 2 160 pixels. Sans égaler les performances d’une dalle OLED, elle délivre une bonne qualité, avec des noirs profonds et de très bons contrastes. En pleine lumière, l’image du Q1 ne sera pas forcément mise en valeur, mais le soir, quand la luminosité ambiante est la plus basse, le téléviseur offre une belle image détaillée, aidé par les normes vidéo HDR10+ et Dolby Vision. Niveau audio, le son délivré est bon, mais manque de profondeur. Si vous pouvez investir dans une installation sonore annexe grâce aux économies faites avec cette promotion, ne vous privez pas.

Le Q1 de Xiaomi est presque sans bordures, pour favoriser l’immersion // Source : Xiaomi

Est-ce que ce téléviseur vaut le coup, à moins de 1 000 € ?

C’est une excellente affaire, si vous recherchez un très grand écran à un prix réduit. Idéal pour le cinéma, il est aussi parfaitement adapté aux jeux vidéo, mais vous devrez toutefois faire une concession. La dalle du Q1 de Xiaomi propose une image Ultra HD avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, mais pas les deux à la fois. Les joueuses et les joueurs pourront brancher leurs consoles PlayStation 5 et Xbox Series, mais devront donc faire le choix entre de la 4K à 60 Hz, ou du 1080p à 120 Hz.

Enfin, Android TV habille le Q1. Les applications classiques de SVOD sont facilement accessibles, via des menus bien conçus, et le tout est rapide et fluide. Notez que le téléviseur est compatible avec l’assistant vocal de Google.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.