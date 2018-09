Des incidents ont touché les réseaux de Free et Bouygues Telecom, respectivement les 26 et 27 septembre. La situation semble rétablie pour le premier. Le second a déployé des équipes techniques pour résoudre le problème.

Dure semaine pour les télécoms. En l’espace de deux jours, deux des quatre grands opérateurs français — à savoir Free et Bouygues Telecom — ont été confrontés à des incidents de réseau empêchant l’acheminement correct des communications. Le souci le plus récent concerne la filiale du groupe Bouygues, qui a annoncé jeudi 27 septembre un problème sur l’accès à l’Internet mobile.

Les causes du dysfonctionnement ne sont pas encore annoncées par l’opérateur. Nous ne savons pas non plus si l’origine de la panne a été identifiée. Dans les réponses adressées aux internautes l’interpellant sur Twitter, Bouygues Telecom explique que la perturbation est d’ampleur nationale, mais que des équipes techniques sont à pied d’œuvre pour rétablir le réseau.

Sur le site Down Detector, qui agrège les signalements des internautes, la carte proposée montre effectivement des soucis sur tout le territoire métropolitain — cependant, il n’existe pas de distinction entre les rapports concernant cette panne et des incidents dont l’origine est différente. Plusieurs internautes ont commenté la situation, certains signalant déjà un retour du réseau en 4G.

[🔴] Nous rencontrons actuellement un incident sur l’accès à Internet mobile. Les équipes techniques sont mobilisées pour résoudre au plus vite cet incident. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée. — Bouygues Telecom (@bouyguestelecom) September 27, 2018

DSLAM injoignables

Concernant Free, les informations sont chiches. Aucune communication n’a été faite par l’opérateur sur ses comptes officiels, que ce soit en déclaration ou sous la forme d’une réponse à un client. Iliad, la maison-mère, n’a pas non plus pris la parole sur son site web. Mais nos confrères de FrAndroid se font l’écho des indicateurs de Down Detector et de Free-Réseau.

Dans le premier cas, un pic de signalements a été enregistré mercredi 26 septembre en fin de journée, qui s’est depuis largement résorbé. Les incidents touchaient plusieurs villes du territoire métropolitain, en Île-de-France, mais aussi à Marseille, Lyon, Toulouse et Nantes. Des commentaires évoquaient dans la soirée un rétablissement en cours, alors que d’autres déploraient toujours les effets de la panne.

Sur Free-Réseau, il était indiqué la veille que 259 DSLAM (Digital subscriber line access multiplexer, ou multiplexeur d’accès à la ligne d’abonné numérique) étaient inopérants. Ces installations servent à assurer une liaison DSL (comme l’ADSL ou le VDSL) à haut débit. La situation s’est toutefois nettement améliorée : dans la matinée du 27 septembre, seuls 10 DSLAM étaient identifiés comme injoignables.