Les nouveaux propriétaires d'une voiture Tesla n'auront plus accès gratuitement au réseau des Superchargers. Un arrêt plus symbolique qu'autre chose.

Tesla a tourné une page des services associés à ses voitures Tesla. À partir du 17 septembre 2018, la fin de la gratuité à vie des Superchargers sera effective pour les futurs propriétaires d’une Model S, d’un Model X ou d’une Model 3 Performance (aux États-Unis pour le dernier véhicule cité). À la place, via un code de parrainage, ils auront droit à un crédit de 100 dollars pour faire quelques pleins.

Il faut souligner que cette décision de Tesla n’a pas été prise en un jour. Alors que les tous premiers acheteurs bénéficiaient de facto de cet avantage, le programme a peu à peu évolué pour se tourner vers le parrainage. À celles et ceux qui s’inquiéteraient, cette annonce n’est pas rétroactive

Tesla owners can grant free Supercharging for life to a friend who buys S/3/X. Ends tomorrow night. https://t.co/7ZDXeIQVc7" — Elon Musk (@elonmusk) September 15, 2018

La fin des privilèges

En quelque sorte, il s’agit de l’abolition d’un privilège doublé d’un sacré argument de différenciation par rapport à la concurrence — en parallèle d’un réseau de bornes de plus en plus massif. Mais toujours est-il que Tesla n’a pas conçu les Superchargers pour que l’on s’y branche tous les jours. Pour le constructeur, ils représentent une manière d’assurer un long trajet sans se soucier de tomber à court d’autonomie. De surcroît, il faut rappeler que le plein d’une voiture électrique coûtera toujours moins cher qu’un passage à une pompe à essence — chez soi ou à l’extérieur.

Pourquoi Tesla décide d’en terminer avec la gratuité à vie ? Pas pour gagner de l’argent, puisque le constructeur américain assure ne pas voir le Supercharging comme un centre de profit, mais pour alimenter et entretenir son réseau qui ne cesse de s’étendre au fil des mois. Sur le long terme, Tesla ne pouvait pas se permettre de prendre en charge de tels coûts à la place des clients. Qui plus est, de plus en plus nombreux.

