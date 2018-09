Dans sa volonté d'améliorer sa productivité, Tesla a décidé d'offrir moins de choix aux futurs propriétaires. Ce sont donc deux couleurs qui vont passer à la trappe.

Selon les dernières rumeurs qui émanent des chaînes de production, Tesla peinerait à maintenir les 5 000 Model 3 assemblées par semaine. La firme américaine doit donc redoubler d’efforts et trouver des solutions pour améliorer toujours plus sa productivité. C’est dans cette optique que Tesla a décidé de retirer deux couleurs de son catalogue.

Ce choix va permettre de désengorger l’unité peinture située dans l’usine de Fremont. En limitant le nombre de livrées possibles, Tesla réduit la complexité et permet à ses employés de moins se casser la tête.

Adieu argent et noir obsidien

Les deux finitions concernées sont l’argent et le noir obsidien. Dans un mail envoyé aux clients et obtenu par nos confrères d’Electrek le 10 septembre 2018, Tesla précise que cette décision s’applique aussi bien à la Model 3 qu’aux Model S et Model X. Par ailleurs, il indique : « Ce sera effectif à partir du jeudi 13 septembre, après quoi les couleurs argent et noir obsidien seront proposées en édition limitée, sur demande, jusqu’au 21 septembre 2018 et moyennant 2 000 dollars. » Celles et ceux qui seraient intéressés n’ont plus que quelques heures pour payer le tarif initial — soit 1 500 dollars.

Cette offre moins garnie devrait par ailleurs permettre d’être plus efficace sur la livraison et les services. Pour le moment, rien n’indique que l’argent et le noir obsidien feront leur retour une fois que le carnet de commande se sera sérieusement vidé.

Nous avons eu la confirmation que la France est également concernée par cet ajustement.

Moving 2 of 7 Tesla colors off menu on Wednesday to simplify manufacturing. Obsidian Black & Metallic Silver will still be available as special request, but at higher price. — Elon Musk (@elonmusk) September 11, 2018

