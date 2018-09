Tesla va réapprovisionner les stocks de son chargeur sans-fil. Il coûtera même moins cher.

À la fin du mois dernier, Tesla a eu la drôle mais lucrative idée de commercialiser un galet de recharge sans-fil. L’objet, certes joli, revendique une fiche technique risible par rapport à son prix très élevé. Mais cela n’a pas empêché les fans d’Elon Musk de se ruer sur le produit dérivé, lequel s’est rapidement retrouvé en rupture de stock.

Que les intéressés ayant loupé le coche se rassurent : le chargeur sera bientôt de retour sur le site de Tesla à en croire un mail partagé par un lecteur de The Verge le 11 septembre 2018. Comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, le réapprovisionnement sera assorti d’une baisse de prix.

@verge tipline @nickstatt check out the cut in cost and refunds for Tesla's phone charger. Still not an Anker, but pretty sweet move pic.twitter.com/n9WG6xHPIs

— Jᴀʀᴇᴅ Hᴀssᴏɴ (@JaredEzz) September 10, 2018