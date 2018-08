Le constructeur automobile Ford a quelques soucis et doit rappeler près de 50 000 câbles de charge présentant des risques d'embrasement.

Dans un communiqué officiel du 22 août 2018, le constructeur automobile Ford annonce le rappel de 50 000 câbles de charge.

Le problème concerne l’Amérique du Nord, qui fait l’objet de deux rappels majeurs, et se concentre sur trois modèles en particulier.

« Conscient de quelques signalements »

L’ objet mis en cause est un câble de 120 volts fourni avec le modèle Ford Focus Electric, le modèle Ford Fusion Energi et le modèle Ford C-MAX Energi, tous les trois construits entre 2012 et 2015. Le constructeur indique qu’utiliser ce câble avec une prise secteur endommagée, usée, ou dont le circuit ne serait pas dédié à cette utilisation peut donner lieu à une augmentation de la température. Cette augmentation se ferait au niveau de la prise murale et pourrait entraîner un risque d’incendie.

Dans son communiqué, Ford indique avoir été mis au courant de quelques signalements de feu. Cependant, l’entreprise s’abstient de préciser combien et leur degré de gravité. Les propriétaires seront informés par courrier recommandé rappelant le type de prise secteur pouvant accueillir le chargement des voitures électriques.

Les propriétaires devront se rediriger vers leur concessionnaire Ford pour obtenir (gratuitement) un nouveau câble 120 volts incluant une résistance capable de détecter une surchauffe et stopper le chargement jusqu’à ce que la température atteigne un niveau approprié. Les personnes choisissant de conserver leur câble d’origine sont invitées à respecter scrupuleusement les instructions concernant les prises secteurs.

Le rappel concernerait 49 197 véhicules aux États-Unis et 1 327 au Canada.