Elon Musk a-t-il teasé l'arrivée d'une Tesla en format citadine ?

« Nous travaillons sur une mini voiture Tesla qui peut accueillir un adulte » : le 6 août 2018, Elon Musk a encore gratifié l’audience d’une réponse mystérieuse. La question posée sur Twitter était pourtant toute simple : quand sortira le Tesla Model X pour enfants, similaire à la reproduction déjà commercialisée de la Model S ?

Autrement dit, alors qu’on lui demandait quand sortirait un produit loin d’avoir une importance capitale, Elon Musk a peut-être teasé autre chose. En effet, quand on lit « une mini voiture Tesla qui peut accueillir un adulte », on peut comprendre « une citadine » voire, « une mini-cidatine (façon Smart). » Trop tiré par les cheveux ?

We’re working on a new Tesla mini-car that can squeeze in an adult — Elon Musk (@elonmusk) August 5, 2018

Un segment à conquérir

Si nous sommes amenés à faire cette supposition, ce n’est pas seulement parce qu’Elon Musk en est à l’origine. Après tout, il suffit de regarder la gamme actuelle et à venir de Tesla. Aujourd’hui, le constructeur américain est présent sur les segments des berlines (avec la Model S et la Model 3) et des SUV (Model X). Dans un futur proche, il s’immiscera sur ceux des SUV compacts (Model Y) et des supercars (Roadster). Pour terminer, il lancera un poids lourds.

En bref, Tesla est encore loin d’occuper l’ensemble du paysage automobile et il faudra, tôt ou tard, qu’il pense à développer une citadine, peu importe la taille (Clio ou Smart), pour investir toujours plus les environnements urbains.

L’autre hypothèse, plus terre-à-terre, consiste à penser que Radio Foyer et Tesla travaillent bel et bien sur une mini voiture Model X destinée aux enfants et suffisamment grande pour accueillir un adulte. Le tout en sachant que la Model S, capable de monter à une vitesse de 8 km/h, est conçue pour des individus âgés de 3 à 8 ans. Dès lors, on préfère mettre une pièce sur la citadine.

On récapitule les hypothèses. La mini voiture de Tesla peut être :

Une citadine (donc une vraie voiture plus petite que la Model 3) ;

Un produit similaire à la Model S pour enfants mais capable d’accueillir un adulte ;

Un énième troll d’Elon Musk.