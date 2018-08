Alors qu'il devrait réduire drastiquement ses bords, le futur iPad Pro ne céderait pas à l'encoche pour autant.

Le futur iPad Pro, dont la présentation pourrait avoir lieu dans les semaines à venir, sera-t-il la première tablette avec une encoche ? Tous les indices semblent réunis : la troisième génération devrait réduire considérablement ses bords, supprimer le bouton Home et accueillir la technologie Face ID, soit trois éléments suggérant l’apparition de l’encoche — comme sur l’iPhone X.

Pourtant, les détracteurs devront trouver autre chose pour critiquer l’iPad Pro 2018. En effet, une nouvelle fuite en provenance de la cinquième bêta d’iOS 12 dédiée aux développeurs — captée par nos confrères de 9TO5Mac le 1er août 2018 — montre l’icône d’un iPad sans bouton Home, ni encoche.

Cette indiscrétion, rappelant celle ayant montré la silhouette de l’iPhone X avant l’heure, est une énième confirmation du design du nouvel iPad Pro. Les précédents bruits de couloir mentionnaient une tablette avec des mensurations revues à la baisse et un écran grappillant sur les bords pour conserver sa diagonale (voire l’augmenter dans le cas de la version 10,5 pouces qui pourrait ainsi passer à 11).

Si l’iPad Pro n’a pas cédé à l’encoche, cela veut dire que les ingénieurs ont suffisamment laissé de place aux différents capteurs au-dessus de l’écran. Ce qui revient à dire que le bord supérieur serait plus épais que sur l’iPhone X.

Dans un tweet, Guilherme Rambo, développeur iOS qui « résout des mystères pour 9TO5Mac », ajoute qu’il a trouvé la trace de l’arrivée de Face ID sur l’iPad Pro. À force, le produit n’aura plus aucun secret pour nous.

This method in AccessibilitySettings confirms Face ID on the new iPad Pro (J3xx) pic.twitter.com/oeJQ0GxOoM

— Guilherme Rambo (@_inside) August 1, 2018