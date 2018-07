C'est au tour du Pixel 3 XL de Google de fuiter... avec des photos mystérieuses.

Google présentera la troisième génération de son Pixel à l’occasion d’une conférence attendue pour la fin d’année et dans laquelle d’autres produits pourraient faire leur apparition — notamment une smartwatch. Pour patienter, le forum XDA-Developers nous gratifie de photos montrant un prototype du Pixel 3 XL, partagées par l’utilisateur dr.guru le 29 juillet 2018.

L’intéressé affiche donc le plus gros des modèles dans sa finition blanche, sachant que le site avait déjà montré la version noire il y a quelques semaines. Plusieurs détails se recoupent, à commencer par cette encoche assez disgracieuse et proéminente.

Here's a closer shot of the Google Pixel 3 XL's notch area showing the cameras and sensor area, courtesy of XDA Junior Member https://t.co/ynWZtzYYrh who shared the Clearly White pictures earlier today on XDA : https://t.co/nXr6Bd6Ksh@xdadevelopers #GooglePixel3 pic.twitter.com/eR3ClMNxsT — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) July 29, 2018

Un dos en verre pour le Pixel 3

Le Pixel 3 XL céderait ainsi à plusieurs caractéristiques du smartphone 2018. En plus de l’encoche, le smartphone de Google se doterait d’un dos en verre, mélangeant le mat et le brillant pour l’élégance. Si cet élément tend à confirmer la compatibilité avec la recharge sans-fil, rien n’est encore officiel et, d’ailleurs, dr.guru n’a pas voulu s’avancer sur la question.

En revanche, le Pixel 3 XL ne devrait pas être le plus bord à bord des téléphones de cette année, en témoigne ce haut-parleur occupant plusieurs millimètres de la façade. Il ne s’équiperait pas non plus d’un double capteur à l’arrière, ce qui ne veut pas dire que les photos seront moins belles qu’ailleurs. On notera enfin la présence d’un capteur d’empreinte digitale à l’arrière.

Mishaal Rahman, rédacteur en chef du portail, rappelle que ces informations ne sont pas gravées dans le marbre et que certains détails, même avérés à l’instant t, peuvent encore bouger d’ici au lancement.