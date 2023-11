[Deal du jour] Les récents Pixel 8 et Pixel 8 Pro ont prouvé que Google pouvait encore améliorer ses smartphones, sans pour autant révolutionner la gamme. Le Google Pixel 7a, avec son format agréable et ses bonnes performances, est toujours un excellent modèle, surtout lorsqu’il est moins cher.

C’est quoi, cette promotion sur le Google Pixel 7a ?

Le Pixel 7a, 128 Go, est vendu 509 € sur le store officiel de Google. Il est actuellement proposé au prix de 459 € sur Amazon. Le chargeur Google 30 W USB-C, normalement au prix de 29 €, est de plus offert avec le smartphone.

C’est quoi, le Google Pixel 7a ?

Le Google Pixel 7a reprend le design de son grand frère, le Pixel 7, à quelques détails près. Ses dimensions de 152,4 × 72,9 × 9 mm et son poids de 193 g en font un modèle plus compact que ses prédécesseurs. La prise en main est excellente et les boutons sont judicieusement placés. Le smartphone est bien conçu, et sa certification IP67 le rend résistant à une immersion temporaire dans l’eau. Il accueille une dalle AMOLED Full HD+ d’une résolution de 2 400 x 1 080 pixels. L’écran de 6,1 pouces est bien calibré, et profite d’une bonne luminosité et d’un taux de rafraîchissement variable jusqu’à 90 Hz.

La puce Google Tensor G2 équipe l’ensemble de la gamme des Pixel 7. Pour un smartphone milieu de gamme comme le 7a, ici en promotion, le SoC de Google en fait un des meilleurs modèles de sa grille tarifaire. Couplé à 8 Go de RAM, le Pixel 7a offre de très bonnes performances pour la plupart des tâches. Les joueuses et les joueurs devront néanmoins faire quelques concessions sur la partie graphique des jeux les plus gourmands. Niveau autonomie, comptez une bonne journée d’utilisation, dans le cas d’un usage normal, et 2 h pour lui redonner 100 % de sa batterie.

La gomme magique permet de supprimer un objet ou une personne d’une photo. // Source : Thomas Ancelle / Numerama

Le Google Pixel 7a vaut-il encore le coup depuis la sortie du Pixel 8 ?

Oui, surtout avec un chargeur de 30 W offert. Ce n’est certes pas la promotion de l’année, mais ça reste un excellent tarif pour l’un des meilleurs smartphones de sa gamme de prix, et l’un des meilleurs photophones sur le marché. Google mise en effet beaucoup sur son appareil photo. Le capteur principal de 64 Mpx et l’ultra grand-angle de 13 Mpx offrent des photos d’une qualité incroyable. Le niveau de détails et la colorimétrie sont d’une grande justesse, malgré un contraste légèrement trop prononcé, mais qui se corrige aisément grâce à l’algorithme de traitement d’images. De jour comme de nuit, les photos sont bien exposées et parfaitement exploitables.

Bien que les deux smartphones possèdent un design similaire, le Pixel 8 s’accompagne d’un plus grand écran, mais est donc moins compact. Il embarque aussi le dernier processeur Tensor G3 de Google. Les performances sont supérieures, et la puissance du Pixel 8 se ressent, surtout avec des jeux gourmands, qui tournent avec les graphismes à fond. Les limites du traitement d’images sont une nouvelle fois repoussées avec ce nouveau modèle, qui apporte de nouvelles fonctionnalités. Cependant, à 799 €, le Pixel 8 est réservé à celles et ceux qui souhaitent l’expérience premium avant tout.

Avec une telle différence de prix, le Pixel 7a reste encore un très bon choix, qui ne fait aucun compromis sur la qualité et les performances.

