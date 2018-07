Numerama lance Annulotron, un moteur de recherche clair, instinctif et facile à utiliser, spécialement dédié aux séries américaines. Game of Thrones a-t-elle été annulée ? The Walking Dead sera-t-elle renouvelée l'an prochain ? Quid de Master of None ? Tapez le nom de votre série préférée pour savoir si elle aura une saison supplémentaire !

Votre série préférée a-t-elle été annulée ? Tapez son nom dans l'Annulotron pour le savoir !

Vous n’avez pas pu passer à côté : il y a de plus en plus de séries.

En 2017, 487 séries originales anglophones ont été diffusées, soit 7 % de plus qu’en 2016, a rapporté la chaîne américaine FX. Son PDG John Landgraf est le premier à avoir inventé en 2015 le terme Peak TV, ou « apogée des séries télé ». Il caractérise la transformation du paysage audiovisuel américain, surchargé de nouvelles productions.

Exit, le monopole des network (ces chaînes gratuites comme ABC, NBC ou CBS), et la prépondérance qualitative du câble (HBO, Showtime, AMC). Les plateformes de SVOD comme Netflix, Hulu, Amazon Prime Video — et bientôt YouTube, Facebook et Apple — ont bouleversé le marché des séries, du côté des diffuseurs comme des consommateurs.

Quelles séries ont été annulées en 2018 ?

Il est désormais impossible, pour le spectateur moyen, de suivre toutes les productions qui sortent chaque année, et encore moins de s’inquiéter pour l’avenir de chacune d’entre elles. Pour vous y retrouver dans cette énorme botte de foin, nous avons décidé de créer un moteur de recherche instinctif et clair qui vous permet, en un clic, de connaître les informations essentielles à propos d’une série diffusée au cours de la saison 2017-2018.

Pour l’utiliser : tapez le début du nom de la série qui vous intéresse. L’Annulotron vous dira automatiquement si elle est renouvelée ou non, pour quelle saison, quand cette série a été annulée ou quand la nouvelle saison sera diffusée — dans la mesure des informations disponibles.

Pour commencer, nous avons choisi de nous focaliser sur les séries américaines, toujours prépondérantes dans le paysage sériel actuel, mais nous comptons bien, dans un second temps, élargir le travail aux productions européennes et internationales.

L’Annulotron est un work in progress, qui est mis à jour en temps réel. Si vous repérez des séries américaines diffusées en 2017-2018 qui ne figurent pas dans la liste, n’hésitez pas à nous le faire savoir, soit dans les commentaires de cet article, soit en utilisant le module de correction en bas de l’article.

L’Annulotron a été développé par les équipes de Numerama.

Concept, direction et base de données : Marie Turcan

Développement : Clément Décou, Mathieu Menut,

Design : Chloé Batiot