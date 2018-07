Les différentes stars de la Coupe du monde semblent être tombées d'accord sur un point : les AirPods d'Apple sont pratiques.

Dimanche, nous connaîtrons le vainqueur de la Coupe du monde 2018. Ce sera la France, la Belgique, la Croatie ou l’Angleterre. En attendant, une marque a déjà tout gagné pendant l’événement : Apple, qui est parvenu à mettre des AirPods dans les oreilles de plusieurs footballeurs. Et ce, sans même être un partenaire officiel de la FIFA ou un sponsor du Mondial…

Est-ce une vraie volonté de la part de la firme de Cupertino ? Nul le ne sait. Mais toujours est-il que les Neymar, Julian Draxler et autre Willian n’hésitent pas à se montrer en utilisant des AirPods quand ils arrivent au stade ou descendent d’un avion. L’alternative ? Un bon gros casque Beats, propriété… d’Apple également.

Damn ! The only person to pull off the AirPods #Neymar #AirPods pic.twitter.com/RK3sDK61OR

— -jasjiv- (@bhootaholic) June 11, 2018