Apple ne voudrait plus se servir uniquement chez Samsung pour ses écrans OLED.

Apple ne veut plus mettre ses œufs dans le même panier concernant ses futurs iPhone équipés d’un écran OLED. Rien ne confirme que les smartphones attendus pour la rentrée prochaine utiliseront tous cette technologie, mais il est évident que le haut de gamme suivra les pas de l’iPhone X. Les smartphones seront donc équipés d’une dalle OLED.

Pour l’iPhone X, Apple s’est exclusivement tourné vers Samsung, réduisant sa marge de négociation et observant dès lors des coûts plus élevés. Afin de ne pas revivre cette situation, la firme de Cupertino aurait signé un deal avec LG à en croire les informations parues dans les colonnes de Bloomberg le 28 juin 2018.

Apple veut moins dépendre de Samsung

Selon les sources — anonymes — de nos confrères, LG fournirait dans un premier temps entre deux et quatre millions de dalles OLED (premier approvisionnement attendu pour le mois de juillet). La firme coréenne aimerait qu’elles servent pour un seul et même modèle d’iPhone et en obtenir, d’ailleurs, l’exclusivité. Si telle est la volonté, le volume annoncé paraît bien faible.

Cette information à prendre avec des pincettes est bien accueillie du côté des analystes. Jerry Kang de IHS Markit explique par exemple : « Obtenir un deuxième fournisseur pour les écrans OLED est crucial pour Apple puisque cela lui permettra de réduire sa dépendance vis-à-vis de Samsung, unique partenaire pour le moment. Dans le même temps, cela aidera à accélérer l’adoption des écrans OLED. Plus de fournisseurs signifie plus de volume et, par extension, des prix inférieurs. »

Il reste à savoir si cette stratégie d’Apple se répercutera effectivement sur le tarif de ses téléphones — celui de l’iPhone X dépasse les 1 100 euros — et s’il y aura une différence entre les écrans Samsung et LG en termes de rendu. On rappelle que le deuxième cité est spécialiste de la technologie OLED sur le marché des téléviseurs, où il assure déjà un rôle de fournisseur auprès de certaines marques (Sony, Philips, Panasonic notamment).