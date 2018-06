Le 20 juin 2018, Instagram organisera un événement spécial pour la presse. Le service pourrait annoncer le support des vidéos longues dans son application, dans les Stories ou dans une interface dédiée.

Les « Instagrammers » pourront-ils bientôt diffuser de longues vidéos dans les Stories ? Le réseau social envisagerait de donner la possibilité aux utilisateurs de publier des vidéos d’une durée d’une heure. À l’heure actuelle, celles proposées dans la rubrique Stories ne peuvent excéder 15 secondes ; seules les vidéos en direct peuvent déjà durer jusqu’à une heure.

Pour l’instant, Instagram n’a pas confirmé cette hypothèse. Cependant, la date du 20 juin 2018 serait à noter dans vos agendas si vous voulez en savoir plus sur cette potentielle option : comme le note TechCrunch, le réseau social a demandé à plusieurs journalistes de confirmer leur présence pour un « événement spécial ».

« Instagram a des nouvelles à partager, et nous voulons que vous soyez le premier à en entendre parler », déclare le réseau social dans cette invitation destinée aux médias.

Des vidéos monétisées ?

Cet événement sera l’occasion pour Instagram de confirmer ou préciser les rumeurs qui circulent en ce mois de juin 2018. Pour rappel, le site permettrait aux internautes de publier des vidéos en plein écran et en très haute définition (4K), orientées à la verticale et bien plus longues que l’actuelle limitation de durée ne le permet — dans la timeline, elles ne peuvent excéder 60 secondes.

La fonctionnalité pourrait même largement s’inspirer de Snapchat, et de son interface Discover : en effet, Instagram réunirait ces contenus vidéos dans un même espace. Il serait possible d’y consulter les vidéos les plus populaires, et d’utiliser une option permettant de reprendre un visionnage là où vous l’aviez interrompu.

Instagram aurait déjà rencontré des personnalités influentes sur les réseaux sociaux pour établir de partenariats qui pourraient être dévoilés le jour J. Le réseau social pourrait aussi préciser si les créateurs gagneront de l’argent grâce à cette durée allongée — on pourrait s’attendre à l’intégration de publicités dans ces formats atteignant une heure.

En attendant d’en savoir davantage sur cette annonce d’Instagram, sachez que le réseau social a récemment dévoilé comment son algorithme organise votre timeline.