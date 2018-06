Fleur Labrunie - il y a 3 heures Tech

Fan de football et de Jurassic Park ? Rocket League va lancer une extension comprenant la plus célèbre voiture de la saga ainsi que quelques items uniques en lien avec la saga.

L’équipe Rocket League a annoncé le 4 juin que la licence Jurassic Park s’inviterait dans leur jeu à l’occasion de la sortie du film Jurassic World : Fallen Kingdom. L’extension est prévue pour le 18 juin sur PC et consoles et vous pourrez l’acquérir pour la modique somme de 1,99 euros. L’arrivée des dinosaures devrait combler les joueurs déjà friands du jeu mêlant voitures et football.

Quoi de neuf dans cette extension ?

En plus d’avoir le privilège de conduire la Jeep Wrangler numéro 18, changeant de couleur selon l’équipe, les joueurs auront droit à une nouvelle animation de but à l’effigie d’un magnifique tyrannosaure « qui ravivera de mauvais souvenirs au Dr. Ian Malcolm ». La Jeep sera équipée de nouvelles roues et d’un effet sonore spécifique pour le moteur. À retrouver également : trois bannières, ainsi que trois antennes, arborant les emblèmes de Jurassic Park, Jurassic World et InGen.

Rocket League va bientôt fêter ses trois années d’existence en juillet. Lancé en 2015, il a passé la barre des 40 millions de joueurs en janvier 2018. L’équipe Rocket League prépare plusieurs événements (dont celui d’anniversaire) pour l’été 2018, ayant déjà ajouté la carte Salty Shores la semaine précédente. Quant à Jurassic World : Fallen Kingdom, le film sort le 6 juin 2018 en France.