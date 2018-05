Aujourd'hui, le One Plus 6 version 64 Go est disponible à 474 euros sur GearBest avec le code promo : FR18oplus64.

Commercialisé il y a seulement quelques jours au tarif de 519 euros pour la version 64 Go, le One Plus 6 est d’ores et déjà disponible sur GearBest à prix réduit. Effectivement, le dernier smartphone de la marque chinoise est affiché à 474 euros avec le code promo FR18oplus64.

Comme beaucoup de constructeurs de smartphone, One Plus a également opté pour une encoche sur son bel écran AMOLED de 6,28 pouces. Notez que vous pouvez la masquer logiciellement pour ceux qui n’apprécient pas ce format.

Le One Plus 6 propose des arguments solides avec son Snapdragon 845 épaulé par ses 6 Go de mémoire vive : les jeux gourmands n’auront plus de limites pour vous. L’expérience utilisateur est également très agréable avec l’interface OxygenOS, l’une des interfaces les plus complètes et respectueuses de l’esprit d’Android.

Il fait partie des smartphones les plus autonomes avec sa batterie 3 300 mAh. Bien qu’il ne propose pas la recharge sans-fil, son système de charge rapide (Dash Charge) est, pour le coup, très rapide.

Pourquoi on aime ce smartphone ?

Des performances excellentes

La charge très rapide avec Dash Charge

L’interface OxygenOS respectueuse d’Android

Le Honor 10 est également disponible sur GearBest, il est affiché à 333 euros avec le code promo : FR18531002.

