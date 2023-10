[Deal du jour] Amazon propose plusieurs liseuses, du modèle entrée de gamme avec le Kindle 2022, au modèle premium avec le Kindle Oasis. Chacune de ces liseuses convient à vos habitudes de lecture, et elles sont bien plus intéressantes en promotion.

Plusieurs modèles de Kindle figurent dans notre comparatif des meilleures liseuses de 2023, à consulter pour vous faire une idée de ce qu’ils proposent.

C’est quoi, la promotion sur les liseuses Kindle d’Amazon ?

Quelques jours en amont des Prime Day, Amazon propose différents modèles de Kindle en promotion, chacun décliné en version avec publicités, et sans publicités :

Kindle (modèle 2022) : la liseuse la plus abordable

Le nouveau Kindle, version avec publicités, est vendu au prix de 89,99 € au lieu de 99,99 €. La version sans publicités, habituellement vendue au prix de 109,99 €, est proposée au prix de 99,99 €.

Ce Kindle, léger et compact, est doté d’un écran tactile anti-reflets de 6 pouces et d’une définition de 300 pp. Le contraste et la luminosité sont excellents et les textes sont nets et parfaitement lisibles. Dommage qu’il n’y ait pas d’option pour supprimer la lumière bleue, tant la luminosité peut être parfois un peu agressive. Le confort de lecture est cependant agréable et un mode sombre vient sauver la lecture du soir. Les fonctionnalités de base sont accessibles facilement en cours de lecture, via un menu ergonomique et réactif.

La liseuse se connecte via un câble USB-C, pour transférer vos eBooks ou recharger la batterie. La capacité de stockage de ce Kindle est de 16 Go, soit quelques milliers de livres. La boutique Kindle dédiée propose un abonnement Kindle au prix de 9,99 € par mois. Vous trouverez de nombreux titres, y compris des mangas. Niveau autonomie, comptez entre un mois et six semaines de batterie, en fonction de l’utilisation et de la luminosité. Notez que le modèle avec publicités affiche du contenu sponsorisé lorsque le Kindle est verrouillé ou en veille. Enfin, notez que l’ensemble de la gamme Kindle est constitué à 60 % des plastiques recyclés.

Les Kindle sont parfaitement utilisables en estérieur // Source : amazon

Kindle Paperwhite : le meilleur rapport qualité/prix

Le Kindle Paperwhite 16Go avec publicité est normalement vendu 159,99 €. Il est en ce moment proposé au prix de 129,99 €. Le modèle 16 Go sans publicités, vendu habituellement 139,99 €, est proposé au prix de 139,99 €.

Le Kindle Paperwhite possède un écran d’une taille de 6,8 pouces d’une résolution de 300 ppp, avec éclairage intégré. Le confort de lecture est au rendez-vous, avec une excellente luminosité, un affichage sans reflets, et la possibilité de changer la teinte de l’écran. Vous pourrez choisir parmi une lumière blanche ou chaude, et plusieurs fonctions pour le confort visuel, pour un repos des yeux optimal. Notez que le modèle Paperwhite est une liseuse fine, mais un peu grande pour les plus petites mains. Petit plus, sa certification IPX8 le rend résistant à une brève immersion dans l’eau.

Son autonomie est de 10 semaines environ, dans le cas d’une lecture régulière. L’abonnement Kindle au prix de 9,99 € par mois est aussi accessible, et le store est plus fluide avec ce modèle.

Kindle Oasis : la liseuse haut de gamme

Le Kindle Oasis 8 Go Wi-Fi, vendu habituellement 249,99 € est au prix de 219,99 €. La version supérieure, 32 Go avec Wi-Fi et connectivité cellulaire, est proposée au prix de 309,99 € au lieu de 399,99 € habituellement.

Ce modèle haut de gamme est une des meilleures liseuses du marché. Son excellente prise en main et son ergonomie facilitent grandement la prise en main et le confort de lecture. Le Kindle Oasis est doté d’un écran de 7” de 300 ppp, et possède de nombreuses fonctions pour ajuster la température de couleur, la luminosité, et la lumière bleue. Vous pourrez même programmer l’intensité et la teinte de l’écran, afin que le Kindle ajuste automatiquement la luminosité selon vos habitudes de lecture et les conditions d’éclairage.

Le Kindle Oasis est par ailleurs très réactif, et offre une grande fluidité dans sa navigation. De nombreuses fonctionnalités sont présentes, comme la création de profils de lecture, ou une de recherche de passage à l’aide à de mots précis. Le Kindle Oasis est aussi certifié IPX8. Niveau autonomie, ce n’est pas le plus endurant des modèles, mais il tient facilement 6 semaines dans le cas d’une lecture quotidienne.

Pour aller plus loin avec les liseuses

👉 Liseuse ou livre papier : quel est le plus écolo ?

