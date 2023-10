[Deal du jour] Dyson est la référence des appareils ménagers, notamment avec sa gamme d’aspirateurs balais performants. Ces derniers sont efficaces et polyvalents, seul leur prix est un frein à l’achat. En promotion, le V10 est bien plus intéressant.

C’est quoi, la promotion sur cet aspirateur Dyson V10 Origin ?

L’aspirateur sans-fil Dyson V10 Origin est vendu habituellement 429 €. Il est en ce moment proposé sur le site officiel de la marque au prix de 379 €. Notez que le même modèle est aussi disponible sur le site de Cdiscount, au prix de 369 €.

C’est quoi, cet aspirateur balai Dyson ?

Même s’il ne fait pas partie des aspirateurs balais les plus récents et que depuis, de nouveaux modèles d’aspirateurs balais ont vu le jour chez Dyson, le V10 est encore aujourd’hui un modèle parfaitement maniable et puissant. Son poids de 2,6 kg le rend facile à manipuler et à déplacer dans votre pièce, même d’une seule main. Après une longue session de ménage, le poids du V10 commencera à se faire sentir malgré tout. Heureusement sa bonne ergonomie compense largement son poids. De plus, il se transforme d’un simple clic en aspirateur à main, afin de vous soulager du poids du tube d’une part, et d’aspirer facilement en hauteur, ou à des endroits difficiles d’accès en mode balais.

Le Dyson V10 Extra est livré avec plusieurs accessoires, dont la fameuse brosse motorisée Motorbar, qui équipe encore les aspirateurs récents de la marque. Elle est efficace sur les sols durs ainsi que sur les tapis et moquette. Elle est aussi idéale pour aspirer les poils d’animaux sans les emmêler. Sachez que pour qu’elle garde son efficacité, il faut la nettoyer régulièrement. En plus de cette brosse, vous pourrez compter, entre autres, sur un long suceur pour les espaces étroits, un adaptateur pour meubles bas, et une station murale pour recharger et ranger l’appareil et ses accessoires.

Le mode aspirateur à main s’enclenche en un clic // Source : Dyson

La promo sur l’aspirateur Dyson V10 Origin est-elle une bonne affaire ?

À moins de 400 €, c’est une excellente affaire, pour un aspirateur balai pratique et simple à utiliser. Le V10 Origin embarque un moteur qui atteint 125 000 tours par minute, ainsi que 14 cyclones qui génèrent une force centrifuge de plus de 79 000G. Comprenez qu’il aspire bien. La poussière est capturée sans baisse de puissance du moteur au fur et à mesure de l’aspiration.

Trois modes de puissance sont de plus disponibles, pour adapter la force d’aspiration du V10 selon le type de sols. Niveau autonomie, le V10 Origin assure une bonne heure de nettoyage, et se recharge en moins de 4 h. Enfin, notez que le mécanisme de vidage éjecte la poussière et les débris de façon à vous éviter tout contact avec la poussière.

Pour aller plus loin sur le sujet

👉 Pourquoi ne pas tenter l’expérience du ménage connecté avec un des meilleurs aspirateurs robots

👉 On vous explique comment bien choisir un aspirateur-balai sans fil

C'est sûr : vous payez votre forfait 4G trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Le futur de Numerama arrive bientôt ! Mais avant ça, on a besoin de vous. Vous avez 3 minutes ? Répondez à notre enquête

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.