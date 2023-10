[Deal du jour] The Frame est un téléviseur, mais aussi un tableau qui peut afficher une œuvre d’art. Ce téléviseur original, modèle 2023, est signé Samsung. Un peu cher à son prix de base, il bénéficie en ce moment d’une double promotion.

C’est quoi, la promotion sur ce TV QLED de Samsung ?

Le téléviseur The Frame TQ50LS03B, modèle 2023, d’une taille de 50 pouces, est normalement vendu autour de 1 200 € sur divers sites revendeurs. Il est en ce moment proposé sur Ubaldi au prix de 949 €. Il bénéficie en plus d’une seconde promotion, grâce à une offre de remboursement de 100 €, et voit son prix passer à 849 €. Vous trouverez les conditions de l’ODR sur la page dédiée.

Consultez notre guide des meilleurs téléviseurs 4K de 2023 pour comparer The Frame avec d’autres références similaires.

C’est quoi, ce téléviseur de Samsung ?

The Frame est un téléviseur QLED de 50 pouces, soit 127 cm de diagonal. La particularité de ce téléviseur de Samsung est son design épuré, avec un cadre autour de l’écran, qui lui donne des allures de tableau. Mais il ne se contente pas de ressembler à un tableau, et en devient littéralement un, grâce à sa dalle dotée d’un revêtement mat, idéal pour afficher des peintures. L’effet est réussi et comblera les amateurs d’art et les personnes allergiques aux écrans traditionnels.

Lorsque The Frame est en veille, il peut afficher de nombreuses œuvres d’art, peintures comme photographies, y compris les vôtres. Bien que certaines œuvres soient disponibles gratuitement, la majeure partie est disponible sur l’Art Store de Samsung, via un abonnement mensuel au prix de 4,99 € par mois. L’Art Store permet de télécharger des œuvres depuis une bibliothèque étendue d’œuvres de galeries internationales. En ce moment, pour l’achat d’un téléviseur de la gamme The Frame, 4 mois d’abonnement à l’Art Store sont offerts. Notez tout de même qu’en mode tableau, la consommation d’électricité est presque identique à celle du téléviseur allumé.

The Frame ne remplace pas une visite au musée, mais fait un bon travail pour afficher une oeuvre // Source : Samsung

En promo, The Frame est-il une bonne affaire ?

Moins de 900 € pour un modèle récent de la gamme The Frame, c’est une excellente affaire. En dehors de son style résolument original, le téléviseur de Samsung est performant. Il est compatible HDMI 2.1 et gère la 4K avec un taux de rafraîchissement variable entre 100 et 120 Hz. The Frame est donc idéal pour brancher sa PlayStation 5 ou sa Xbox Series. Sa dalle QLED, compatible HDR10+, offre une qualité d’image détaillée et réaliste. Dommage que quelques soucis au niveau des contrastes et de noirs soient à déplorer de temps à autre. Aucun problème avec la luminosité et la colorimétrie, qui rendent justice aux films et séries que vous regarderez.

La partie audio n’est pas non plus le point fort de The Frame, mais une sortie audio numérique optique permet heureusement de brancher une meilleure installation sonore. Le système d’exploitation maison Tizen habille le téléviseur, avec des menus fluides et une navigation ergonomique. Vous retrouverez vos applications et vos services de SVOD habituels. Enfin, The Frame est compatible avec Google Assistant et Alexa d’Amazon, pour le contrôler au son de votre voix.

Pour aller plus loin

👉 Retrouvez notre lexique pour tout comprendre aux fiches techniques des TV

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2023 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.