Google Lens, outil de reconnaissance visuel, est enfin disponible en France.

Google Lens, l’outil qui permet de reconnaître plein de choses via le capteur photo d’un téléphone, continue son déploiement. Après la fin de l’exclusivité sur les Pixel 2 et Pixel 2 XL, alias les flagships de Google, voilà qu’il débarque enfin en France avec, bien évidemment, la langue de Molière pour bien tout comprendre et profiter de ses vertus. Nos amis coréens, italiens, allemands et espagnols sont aussi concernés par cette excellente nouvelle.

Google Lens se met à Molière

L’attente commençait à être longue pour Google Lens, lancé petit à petit par Google après la présentation datant de l’année dernière — surtout après l’officialisation de l’affranchissement des barrières hardware. À en croire nos confrères de FrAndroid, cela fait déjà plusieurs jours que certains chanceux de l’Hexagone peuvent goûter à cette fonctionnalité accessible depuis Google Assistant, la caméra (pour les marques LG, Motorola, Xiaomi, Sony Mobile, HMD/Nokia, Transsion, TCL, OnePlus, BQ et Asus) et une application dédiée.

À l’occasion de la dernière conférence Google I/O, la firme de Mountain View avait officialisé trois nouveautés : la reconnaissance de texte (ce qui peut s’avérer utile quand on ne connait pas un plat dans un restaurant), la possibilité de suggérer des objets équivalents à ce que l’on voit sur une photo (vêtements, décoration, etc.) et une amélioration du scan en temps réel.