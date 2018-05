Pour fêter la 100 000e Leaf vendue au Japon, Nissan dévoile un aperçu de ce que pourrait être une version cabriolet. Elle ne sera pas commercialisée.

Très actif sur le marché de la voiture électrique, Nissan trouve quand même le temps de s’amuser. En témoigne cette Leaf Open Car, une version cabriolet de sa berline venant d’accueillir sa deuxième génération. Elle a été conceptualisée afin de fêter la cent millième vente de la Leaf au Japon depuis la commercialisation lancée en 2010. Le communiqué de presse du 29 mai 2018, ne contenant aucune donnée technique, précise que l’entrée en production n’est pas prévue pour le moment, ce que Nissan France nous a confirmé par téléphone. Au moins la silhouette existe dans l’imaginaire des ingénieurs du constructeur.

L’électrique cheveux au vent

Pour passer en format cabriolet, la Leaf supprime simplement les portes arrières et le toit. On retrouve donc le même museau, mais aussi l’ensemble de la partie arrière, ce qui donne un résultat assez étonnant quand on connaît le look habituel des véhicules de ce type. De fait, sur cette Leaf Open Car, la banquette arrière est très, très haute. Mais il faut garder à l’esprit qu’il s’agit uniquement d’un moyen de célébrer un palier commercial, sachant que la Leaf est aujourd’hui la voiture 100 % électrique la plus vendue au monde avec 325 000 unités écoulées.

On notera que ce n’est pas la première fois que Nissan imagine des déclinaisons de sa Leaf : on a par exemple eu droit à des moutures Grand Touring et Nismo. Sans oublier la Sylphy, modèle quatre portes conçu pour le marché chinois et qui, lui, sera bel et bien disponible dans les concessions Nissan.