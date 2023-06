C’était peut-être un argument de force pour convaincre les automobilistes belges à effectuer une transition vers les véhicules électriques. Désormais, cela pourrait s’annoncer un peu plus compliqué.

Ce jeudi 15 juin, le journal belge Het Belang van Limburg a annoncé que plusieurs enseignes nationales allaient abandonner le système de rechargement gratuit des véhicules électriques pour leurs clients.

L’annonce est tombée dans la presse, avec une déclaration d’un porte-parole de la chaîne de magasins Lidl, qui faisait figure de leader dans l’implantation de bornes électriques dans l’enceinte de ses magasins et leur utilisation sans frais. « Nous allons passer à un système payant », a-t-il confirmé au journal local, ajoutant qu’« il n’y a pas encore de date précise mais cela ne traînera pas ».

« La raison est que cela n’est plus tenable d’offrir la possibilité de recharger gratuitement, certainement avec les prix énergétiques élevés de l’hiver dernier. Mais nos clients bénéficieront encore d’un tarif avantageux aux bornes de recharge payantes », a expliqué le porte-parole.

Toujours selon le Het Belang van Limburg, cette annonce ne devrait pas seulement concerner l’enseigne Lidl, mais bien d’autres concurrents en Belgique. Delhaize, qui avait annoncé en décembre dernier vouloir installer plus de 1 800 bornes de recharge électrique sur les parkings de ses magasins, ainsi qu’Ikea, prévoient également de faire payer la recharge à l’avenir.

Parmi les leaders du secteur du commerce en Belgique, seules les enseignes du groupe Colruyt proposaient déjà un service de recharge payant, mais des tarifs attractifs : 40 centimes par kWh pour une recharge classique et 66 centimes par kWh pour une recharge rapide.

En France, il est possible de recharger gratuitement son véhicule électrique sur des bornes installées à proximité d’enseignes. Malheureusement, cette pratique tend à disparaître progressivement, à l’image de Lidl France, qui proposait des recharges gratuites par le passé. Même son de cloche chez Auchan, qui a décidé en 2019 de rendre l’accès à ses bornes payant en raison d’une utilisation abusive.

Chez certains géants de l’industrie commerciale, tout est fait pour fidéliser le client : par exemple, les enseignes du groupe Carrefour proposent une heure de recharge gratuite par jour sur une borne à 22kW, uniquement pour les clients possédant leur carte de fidélité. Un délai suffisant pour recharger jusqu’à 50 % de la batterie d’un véhicule citadin selon l’enseigne.

La hausse du coût de l’électricité au cours des derniers mois, ainsi que le comportement abusif de certains possesseurs de véhicules électriques, pourrait expliquer la fin progressive des bornes mises gratuitement à disposition des clients de magasins. Fort heureusement, le réseau de bornes s’accroit, aussi bien en France que dans le reste de l’Europe, avec des prix réduits afin d’attirer de plus en plus d’automobilistes vers l’électrique.

