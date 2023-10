À l’approche du salon de Tokyo, Nissan a déjà présenté deux concepts de véhicules 100 % électriques. Sauf que les automobilistes attendent plutôt de vraies voitures à acheter et à conduire…

Après une Nissan Micra bodybuildée, Nissan présente le concept Hyper Urban ce 3 octobre. Deux concepts qui seront bientôt rejoints par d’autres nouveaux concepts, révélés progressivement, en prévision du salon de Tokyo se déroulant à la fin octobre. Derrière cette avalanche de concept cars se cache pourtant un message important : Nissan ne vendra des véhicules électriques en Europe qu’à partir de 2030.

Il est encourageant de voir que Nissan prépare sérieusement cette transition, assez sur le continent européen. Mais avant d’imaginer des modèles futuristes pour 2030, c’est plutôt maintenant que la marque devrait accélérer le mouvement, avant de disparaître des intentions d’achat des automobilistes.

Concept 20-23 : la Micra de 2026 qui ne dit pas son nom

La marque a déjà commencé à divulguer en début d’année sa future Nissan Micra 100 % électrique. Parmi les éléments dévoilés, il y a notamment des feux avant ronds très distinctifs et une silhouette globale. Difficile de ne pas faire le lien immédiat entre ce nouveau concept présenté le 25 septembre et la future Micra.

Le concept 20-23 a l’air d’avoir abusé des stéroïdes. Si on lui retire les artifices qui servent d’hommage aux modèles sportifs de la gamme, il est possible de deviner assez facilement ce que sera ce futur modèle urbain de Nissan, plutôt prometteur.

Sauf qu’il faudra attendre encore plus d’un an et demi avant de voir ce modèle débarquer sur les routes. C’est long, trop long par rapport au rythme d’autres constructeurs étrangers. La Nissan Micra doit arriver en 2026, après le lancement de sa cousine Renault 5 dont elle partage 80 % d’éléments communs. Nissan arrivera apparemment après le gros de la bataille.

Hyper Urban : une idée des futurs véhicules électriques de la marque

Si Nissan nous a habitués à des concepts qui offrent des visions très futuristes (et improbables) de l’automobile, ce concept doit être plus proche de la réalité des prochains modèles. On y trouve les caractéristiques d’un crossover assez réaliste.

Le communiqué de presse le présente d’ailleurs ainsi : « La voiture présente le design et les caractéristiques technologiques des futures offres électriques Nissan. » D’une manière un peu ironique, il est possible de se demander si Nissan n’est pas allé débaucher chez les designeurs de Toyota.

Les voitures aux lignes particulièrement angulaires sont quand même devenues une spécialité très nippone. Même Toyota avec sa nouvelle Prius et le futur CH-R, est en train de revenir à des designs moins clivants. Vraisemblablement, Nissan va prendre le relai, comme le confirmait Guillaume Cartier, président de la région Afrique, Moyen-Orient, Inde, Europe et Océanie (AMIEO) dans le communiqué : « Nissan continuera à offrir les crossovers au design spectaculaire et la conduite enthousiasmante que nos clients adorent. Grâce aux avancées technologiques dans le domaine des batteries, les véhicules électriques deviendront encore plus accessibles. »

Ces concepts ne sont pas là que pour juger des lignes extérieures des modèles, ils servent aussi de démonstrateurs sur les évolutions intérieures et les technologies embarquées : conduites autonomes, recharge intelligente, nouvelles batteries solides…

Se projeter vers l’avenir, c’est bien, assurer le présent, c’est mieux

Nissan a déjà annoncé que 3 autres concepts seraient présentés avant le 25 octobre (date du salon de Tokyo). La marque ne manque pas de créativité et montre ainsi une certaine confiance en l’avenir. Mais en attendant, les résultats actuels sur les ventes de voitures électriques ne sont pas encourageants pour l’avenir.

Pour la France, il faut aller en 36e position du classement des immatriculations des voitures électriques 2023 pour trouver la Nissan Leaf avec 824 immatriculations à fin septembre. Le Nissan Ariya arrive en 57e place avec 276 exemplaires mis en circulation sur l’année.

Ce n’est pas beaucoup plus spectaculaire sur les résultats à l’échelle européenne (sur 28 pays) :

Nissan Leaf : 10 661

Nissan Ariya : 6 818

On peut aussi ajouter les quelques exemplaires de NV300 et de Townstar, mais cela ne change pas réellement la donne. Les résultats peinent à décoller, et avec la Leaf en fin de vie, il va être difficile de tenir la distance sans nouveautés. À titre de comparaison, l’Atto3 de BYD talonne déjà le nombre de Nissan Ariya pour une arrivée dans le courant de l’année. Toyota fait mieux avec plus de 11 000 Bz4X et même Ford avec son Mustang Mach-e fait presque le double de volume. Le Nissan Ariya a mis du temps à arriver en Europe, mais le véritable décollage tarde lui aussi à venir.

Malgré tout, Nissan est le constructeur japonais qui s’en sort le mieux sur les véhicules 100 % électrique en Europe et en France.

