Deux férus de voiture électrique ont tenu plus de 950 kilomètres avec une seule charge de Model 3. Un record, bien évidemment.

L’hypermiling est une pratique assez étrange, consistant à rouler le plus loin possible avec une voiture. Pour ce faire, il s’agit d’être ultra économe afin de voir ce qu’un réservoir ou une batterie — dans le cas d’un véhicule électrique — a dans le ventre. Et figurez-vous que deux américains sont parvenus, ce 27 mai 2018, à rouler plus de 950 kilomètres avec une Model 3 : 606,2 miles pour être précis, soit 975 kilomètres. Normalement, la voiture de Tesla ne peut tenir que 310 miles (500 kilomètres). C’est dire si la prouesse est grande.

Final #Model3 hypermile numbers from @teslainventory and I : 606.2 miles (975 km), 66 kWh, and 110 wh/mi, and 32 hours of driving. At its peak it was 108F in the cabin with no a/c running. Thank you @Tesla and @elonmusk for making such an incredible piece of machinery ! pic.twitter.com/Z1LJk4Ligk

— Sean M Mitchell (@seanmmitchell) May 27, 2018