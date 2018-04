La rumeur d'un casque Apple pour la VR et l'AR enfle en ce début d'année 2018. Mais les derniers témoignages semblent difficiles à croire.

Le week-end du 28 avril, le magazine américain CNET a affirmé, sur la base d’un témoignage interne, qu’Apple serait bien en train de développer un casque de réalité virtuelle et de réalité augmentée. D’après nos confrères, ce casque embarquerait un écran 8K pour chaque œil, aurait des caméras pour détecter les alentours et serait complètement sans-fil. Il embarquerait également un processeur Apple gravé en 5 nanomètres qui s’occuperait de gérer les opérations. Le tout, pour une sortie prévue en 2020, soit dans deux ans.

Est-ce que cela paraît trop beau pour être vrai ? Si l’on regarde l’état du marché de la VR et de l’AR aujourd’hui, clairement. Le dernier casque grand public disponible sur le marché est le HTC Vive Pro : il a besoin d’une machine de guerre en guise d’ordinateur pour tourner et embarque un écran de 2880 x 1600 pixels, soit 1440 x 1600 pixels par œil. Le 8K, dans sa définition la plus stricte, repose sur des écrans de 8 192 × 4 320 pixels. Il est aujourd’hui très difficile pour une carte graphique d’afficher correctement une aussi haute définition une fois pour du contenu calculé en temps réel… difficile d’imaginer ce qu’il faudrait pour en faire tourner deux.

Côté prototypes, il existe bien un casque de réalité virtuelle embarquant du 8K, mais l’écran est divisé en 4K pour chaque œil — on est donc « à peine » à la moitié de ce qu’entend la rumeur au sujet du casque Apple. Et ce casque fabriqué par Pimax, s’il est impressionnant en termes de qualité visuelle, est encore peu adapté à un usage quotidien, notamment parce qu’il est lourd et déséquilibré sur la tête à cause de sa conception. Bref, on a du mal à imaginer Apple lancer un produit aussi peu grand public. Alors certes, 2 ans, c’est encore loin pour la tech, mais les caractéristiques techniques de nos machines et de nos écrans ne vont pas faire un bond démesuré en puissance en un claquement de doigts.

Du reste, on sait qu’Apple travaille sur un objet qui pourrait ressembler à quelque chose allant des lunettes de réalité augmentée au casque de réalité virtuelle ou réalité mixte à la Microsoft. Et si cet objet énigmatique n’a que la moitié des caractéristiques évoquées par CNET, dans un format acceptable pour le grand public, alors ce sera déjà une grande avancée pour le médium.