Disparu des iPhone depuis l'iPhone 7, le port jack va peut-être faire son grand retour sur l'iPhone SE 2, lequel ne devrait plus tarder à être révélé.

Apple tient à son iPhone SE, le plus petit des téléphones de sa gamme actuelle et l’un des meilleurs rapports qualité/prix de son histoire. En revanche, on ne pensait pas que la firme de Cupertino tenait encore au port jack, qu’elle avait choisi de supprimer à partir de l’iPhone 7. Cette décision, osée à l’époque, n’a pas été suivie par tous les constructeurs et il semblerait qu’Apple lui-même n’ait pas encore fait totalement le deuil de cette prise légendaire : on la retrouve sur les iPad et les MacBook, même les plus récents. Et même son supposé iPhone SE 2 pourrait être équipé d’un port jack.

Le port jack renaît sur le SE

L’indiscrétion, forcément à prendre avec des pincettes, nous vient de photos mystérieuses apparues sur un réseau social chinois et partagées par 9to5Mac le 26 avril 2018. On y voit un iPhone revendiquant le même design que l’iPhone SE — donc avec un écran de 4 pouces — et, sur la tranche inférieure, on observe la présence de ce fameux port Jack pouvant accueillir un casque ou des écouteurs filaires. De là à parler d’une renaissance ?

On remarque également un dos en verre, ce qui confirmerait certains bruits de couloir précédents, préfigurant une compatibilité avec la recharge sans-fil pour ce nouvel iPhone (comme l’iPhone 8 et l’iPhone X).

La révélation de cet iPhone SE 2 pourrait être imminente et avoir lieu lors du prochain gros événement d’Apple, à savoir la WWDC 2018 qui débutera le 4 juin. En plus des nouveautés logicielles liées aux futurs systèmes d’exploitation, est notamment attendue l’officialisation de cette deuxième génération de SE. Certains s’attendaient à un changement drastique du design mais le géant américain souhaite a priori garder un entrée de gamme avec un écran 4 pouces et un design éprouvé. Donc avec un port jack.