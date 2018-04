Les nouvelles Spectacles ont été dévoilées par Snapchat le 26 avril. L'application présente des montures aux différents coloris, sans cercles jaunes et étanches. Les Snaps capturés sont ensuite envoyés en HD.

Le réseau social au petit fantôme a dévoilé ce 26 avril 2018 la nouvelle version de ses Spectacles, les lunettes-caméra que nous avions déjà pu chausser pour immortaliser quelques Snaps.

Le réseau social préféré des millennials a annoncé les changements de cette nouvelle monture, présentée comme plus sobre dans son design. Dans un communiqué, l’entreprise explique avoir tenu compte des retours des utilisateurs dans son choix de joindre la résistance à l’eau et le mode photo aux nouvelles options de l’objet.

Snapchat souligne les trois points sur lesquelles l’entreprise dit avoir « travaillé dur pour améliorer l’expérience de bout en but ». Les Spectacles sont tout d’abord disponibles en trois nouveaux coloris : onyx, ruby et sapphire. Les cercles jaunes lumineux ont disparu, et il y a deux choix de couleurs de verre par monture.

Étanchéité et HD

Les lunettes devraient par ailleurs vous permettre de prendre des photos sous la pluie — ou la douche ou dans la mer, à votre convenance — car elles sont désormais résistantes à l’eau.

Quant aux photos et vidéos enregistrées par les lunettes, Snapchat explique que « tous les Snaps sont enregistrés et transférés en HD ». Les lunettes sont aussi équipées de deux micros censés enregistrer « un son de qualité supérieure, en réduisant le bruit du vent et en mettant en avant les conversations dans vos Snaps ».

Les lunettes sont désormais en vente sur Spectacles.com, au prix de 174,99 €. Elles peuvent stocker simultanément 150 vidéos, ou 3 000 photos.