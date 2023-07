Appareil photo intégré, haut-parleurs pour écouter de la musique, micro pour passer des appels… Depuis 2016, quelques constructeurs proposent des lunettes de soleil connectées. Une catégorie de produits qui semble à l’abandon.

En attendant la révolution des lunettes de réalité augmentée, qui permettront de superposer des informations virtuelles au milieu de la vision, certaines marques misent sur des lunettes de soleil connectées. Une catégorie de produits très niche, dans laquelle on trouve des montures dotées de capteurs et d’une connectivité Bluetooth, pour pouvoir communiquer avec les smartphones.

Chaque été depuis 2016, les marques essayent de vendre leurs lunettes connectées. En 2023, nous avons remarqué un drôle de phénomène : il n’y a quasiment aucune publicité pour ces produits. Pour cause, il n’en existe quasiment plus.

Meta et Ray-Ban, les derniers survivants

Quand Meta est arrivé sur le marché des lunettes connectées, le créateur de Facebook a fait le choix de s’allier avec Ray-Ban pour gagner en crédibilité. Les Ray-Ban Stories sont aujourd’hui proposées chez beaucoup d’opticiens, chez de grands revendeurs et sur Internet. Elles sont devenues les lunettes connectées de référence, alors qu’il existait déjà plusieurs acteurs bien installés sur ce marché avant son arrivée.

Les Ray-Ban Stories. // Source : Numerama

Avant les Ray-Ban Stories, plusieurs marques célèbres comme Snap (Snapchat), Bose et Huawei proposaient aussi des lunettes connectées. Les lunettes de Meta étaient vues comme leurs concurrentes, non pas comme la référence du marché. Toujours est-il qu’un gros nom comme Ray-Ban pèse forcément, ce qui nous rendait très optimistes sur leurs chances de réussite.

Un an après l’arrivée de Meta, Snap, Bose et Huawei ont tous les trois arrêté la vente de leurs lunettes. Il est encore possible de trouver des exemplaires en déstockage ou en occasion, mais c’est de plus en plus difficile. Tous se sont discrètement retirés, sans aucune communication (seul Snap nous avait indiqué il y a plusieurs mois ne plus vendre les Spectacles 3, au profit d’un modèle de réalité augmentée réservé aux professionnels). Contacté par Numerama, Bose indique « ne plus fabriquer les lunettes », mais continuer à les vendre jusqu’à épuisement des stocks. Nous avons cherché, elles sont introuvables. À l’avenir, Bose compte « se concentrer sur ce qui importe le plus à leurs client ». Entendez les enceintes et les casques, pas les lunettes.

Quelques constructeurs moins connus continuent de proposer des lunettes de soleil Bluetooth, mais il est assez saisissant de voir trois gros noms, comme Snap, Bose et Huawei, ont arrêté cette activité en même temps. Est-ce la faute de Ray-Ban, qui a tout emporté avec son nom plus connu ? Ou tout simplement un aveu d’échec, qui pourrait un jour pousser Meta vers la porte ? Difficile à dire.

Les Snap Spectacles ont longtemps été les lunettes connectées de référence. // Source : Numerama

Les lunettes connectées sont-elles destinées à disparaître ? Sous cette forme, certainement. Mais l’émergence de la réalité augmentée, et de la réalité mixte dans un premier temps, semble laisser penser que la catégorie « lunettes » a encore de beaux jours devant elle. Les amateurs de nouvelles technologies semblent néanmoins plus s’intéresser au Apple Vision Pro ou au Meta Quest 3 qu’à des lunettes de soleil dotées de haut-parleurs.

Faut-il encore acheter les Ray-Ban Stories de Meta ?

Si vous aviez envie de changer de lunettes de soleil et que le modèle de Meta vous intéresse, acheter les Ray-Ban Stories est-il une bonne idée alors que le marché semble en plein effondrement ? On a envie de penser que ce n’est pas un vrai problème, dans le sens où Meta et Ray-Ban sont deux acteurs solides et qu’il est peu probable que tout s’arrête d’un coup. Meta ajoute d’ailleurs régulièrement des fonctions à ses lunettes, comme le support de Messenger ou Instagram.

Ce point lumineux s’allume quand on prend une photo avec les Ray-Ban Stories. // Source : Numerama

Les Ray-Ban Stories se déclinent en plusieurs looks modernes inspirés des Ray-Ban classiques (en plusieurs coloris), peuvent filmer et photographier, répondent à la voix et intègrent des haut-parleurs et un micro pour téléphoner ou écouter de la musique. Elles permettent aussi de contrôler ce que l’on écoute grâce à une branche tactile, pour ne pas forcément avoir à sortir son smartphone. Des fonctions plutôt cool, qui peuvent donner envie d’en profiter tant qu’elles existent, d’autant plus que l’avenir de la catégorie semble menacé.

3/10 Meta Ray-Ban Stories Lire le test Il n’y a pas d’offres pour le moment Points forts Un design cool pour des lunettes connectées

L’écoute de musique fonctionne bien

La qualité des photos et des vidéos Points faibles Des problèmes de vie privée

L’assistant « Hey Facebook » ne fait rien en français

On se lasse vite des appareils photo

Les vis sont propriétaires, les opticiens ne savent pas les réparer

Pas de résistance à l’eau ou aux fortes températures

Le prix

Seuls problèmes à prendre en compte, et pas des moindres : les Ray-Ban Stories n’aiment pas trop la chaleur, ne sont pas faciles à réparer (à cause de vis propriétaires) et ne sont pas faites pour être plongées dans l’eau. Si tout ça ne vous fait pas peur, alors pourquoi pas. Au pire, vous pourrez les utiliser comme des lunettes de soleil normales quand elles refusent de s’allumer.

Y aura-t-il encore des lunettes de soleil connectées à l’été 2024 ? Meta lancera-t-il un jour des Ray-Ban Stories 2 ? Le démarrage très difficile des premières paires connectées laisse penser que non. Espérons que l’avenir nous donne tort, puisque ces produits ne méritent pas le désamour qu’ils reçoivent. En vacances, ils peuvent être plutôt cool (notamment pour immortaliser quelques moments).

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !