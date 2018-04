Afficher clairement les règles pour réduire les abus en ligne : le projet semble naïf. Pourtant, c'est ce que veulent lancer deux universitaires américains, en partenariat avec Twitter, qui lutte encore et toujours contre les trolls qui gangrènent sa plateforme.

Le 6 avril dernier, les universitaires Susan Benesch and J. Nathan Matias — respectivement de Harvard et Princeton — ont publié leur projet d’étude en lien avec les abus en ligne sur Twitter. Cette recherche intervient alors que Twitter tente d’enrayer le phénomène du trolling, nuisant à l’expérience de ses utilisateurs comme l’a encore récemment démontré l’affaire Sam Hyde ou bien la « patrouille anti-troll » lancé par Amnesty International.

Les deux universitaires, lucides, concèdent dès le début de leur billet que le problème des abus en ligne ne peut être réglé par la simple suppression méthodique de tels contenus, bien qu’il soit techniquement possible de la mettre en œuvre. « C’est comme rappeler des produits alimentaires impropres à la consommation sans s’assurer que la nouvelle production ne soit pas contaminée et vendue », écrivent-ils.

Les auteurs de la recherche décrivent celle-ci comme une « collaboration ouverte régie par un lot de contraintes légales, éthiques et scientifiques ». L’idée est simple : Twitter compte publier clairement les règles d’usage de sa plateforme dans l’espoir d’en améliorer la civilité.

Cette idée est encouragée par les résultats obtenus par J. Nathan Matias auprès de la communauté Reddit, après que le plateforme a décidé de mettre en avant des règles claires dans sa section commentaires. « Les recherches ont montré que lorsque les plateformes publient clairement leurs règles, les gens ont plus tendance à les suivre », assurent-ils.

L’idée peine à convaincre, mais il faudra attendre quelques mois pour savoir connaître les premiers résultats. Jack Dorsey, le créateur de Twitter, a d’ores et déjà fait part du projet sur son compte personnel.

Launching a new study today with @SusanBenesch and @dangerousspeech to help diminish abuse on Twitter. It’s a simple idea, and we have an open and accountable way to share the findings. https://t.co/aH2KCWJiRd

— jack (@jack) April 6, 2018