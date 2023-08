En attendant le lancement de Threads en Europe, Bluesky est ce qui se rapproche le plus de X (ex-Twitter) pour les personnes qui souhaitent fuir le réseau social d’Elon Musk. Problème, s’inscrire sur Bluesky nécessite une invitation. Comment en obtient-on ?

Bluesky a-t-il des chances de devenir un grand réseau social ? Nos premiers tests n’étaient pas des plus optimistes. Bluesky ressemble beaucoup à Twitter, mais il a très peu d’utilisateurs actifs et se prive de fonctions essentielles. Surtout, il parait manquer du petit truc en plus qui pourrait convaincre les utilisateurs de X (le nouveau nom de Twitter) de le rejoindre. Même le protocole utilisé (AT) est différent de celui utilisé par Mastodon et Threads (ActivityPub), ce qui pourrait lui jouer des tours le jour où ces réseaux décentralisés fonctionneront entre eux.

Malgré ces constats, beaucoup d’utilisateurs ont envie d’essayer Bluesky. Difficile de leur donner tort, car X traverse les tempêtes et Bluesky est une des seules alternatives de qualité à l’application, puisqu’elle reprend quasiment à l’identique son interface et son concept. Grâce à l’absence de Threads en Europe, Bluesky profite d’une belle notoriété. Problème, son inscription se fait uniquement sur invitation (et certains les revendent à prix d’or).

Comment recevoir une invitation sur Bluesky

Pour s’inscrire sur Bluesky, il y a deux possibilités :

La méthode lente : s’inscrire sur liste et attendre, directement depuis l’application ou le site. Parfois, Bluesky libère des places.

s’inscrire sur liste et attendre, directement depuis l’application ou le site. Parfois, Bluesky libère des places. La méthode rapide : obtenir un code d’invitation, pour s’inscrire immédiatement.

Sur Bluesky, tous les utilisateurs déjà inscrits reçoivent de temps en temps des codes d’invitation, à partager aux personnes de leur choix. Bluesky ne communique pas de méthode de calcul exacte, mais il faut généralement attendre plusieurs jours pour recevoir un premier code, puis un autre (avec une limite d’a priori 5 codes par personne, du moins simultanément). Ces codes sont ensuite à indiquer dans l’application à l’inscription, pour contourner la file d’attente.

Oui, il y avait 4 codes valables pour s’inscrire sur Bluesky dans cette capture. Mais ils sont déjà partis, désolé ! // Source : Numerama

Comment trouver un code d’invitation ? La réponse peut faire sourire : le mieux est d’utiliser… X (Twitter). En tweetant que vous recherchez un code sur Bluesky avec le hashtag #Bluesky, il y a de grandes chances que quelqu’un vous contacte et vous rende service. On peut aussi effectuer des recherches en ligne, pour trouver des utilisateurs qui en proposent. Facebook, Reddit… Plusieurs communautés dédiées à Bluesky existent déjà.

À terme, Bluesky compte ouvrir son application à tous les utilisateurs. Le réseau social attend d’améliorer sa proposition et sait aussi que l’invitation serre habituellement à entretenir la « hype ». Pour battre X, il lui faudra néanmoins un système plus ouvert.

