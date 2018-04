Instagram a disparu de l'Apple Watch avec la dernière mise à jour du firmware de la montre connectée, déployée en même temps qu'iOS 11.3. RIP.

Si vous avez mis à jour votre Apple Watch la semaine dernière, au moment où iOS 11.3 a été déployé, alors vous avez peut-être remarqué la disparition de l’application Instagram. En cause ? La dernière mise à jour du système d’exploitation de la montre, dont le changelog ne précise pas grand-chose d’autre qu’une amélioration des performances et la suppression de certains bugs. Le réseau social rejoint finalement le cimetière des applications devenues persona grata sur la smartwatch Apple. Dans le lot, il y a des pointures comme eBay, Amazon ou encore Google Maps.

RIP Instagram sur Apple Watch

C’est quand même un coup dur pour l’Apple Watch, qui perd là une application de renom disponible très tôt après son lancement en 2015. Sauf qu’Instagram ne voulait pas la faire évoluer et, ce faisant, s’est heurté aux nouvelles restrictions d’Apple concernant la montre connectée. Depuis le 1er avril, la firme de Cupertino impose en effet que les mises à jours logicielles soient conformes avec le SDK watchOS 2 et que les nouvelles applications soient conçues avec le SDK watchOS 4. Instagram n’ayant pas bougé depuis WatchKit 1.0, ni intégré les dernières fonctionnalités de la montre (y compris la compatibilité LTE) ni même les siennes (l’intégration des vidéos), l’application s’est retrouvée face à un mur.

Il faut dire aussi que, sur l’Apple Watch, Instagram a très vite montré ses limites : design peu emballant, navigation peu pratique, pas de messagerie… Le réseau permettait juste d’accéder à son flux d’activité et aux dernières publications de ses contacts sans réel ajout ergonomique qui justifierait de lâcher son téléphone. Et Instagram n’avait pas envie d’offrir plus. Peut-être n’y voyait-il tout simplement pas l’intérêt.