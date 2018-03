Xiaomi n'a pas peur de comparer son Mi Mix 2S à l'iPhone X, clamant qu'il surpasse le smartphone d'Apple sur plusieurs points.

« Nous nous comparons à l’iPhone X car les gens disent que c’est le meilleur téléphone. Nous voulons juste montrer que nous l’avons surpassé sur plusieurs fonctionnalités » : durant la présentation de son nouveau flagship, le bien nommé Mi Mix 2S, Xiaomi annonce la couleur par l’intermédiaire de Lei Jun, son co-fondateur. On comprend vite le message qui s’y cache : l’iPhone X ayant dessiné les contours du smartphone 2018, il faut le battre coûte que coûte. Voilà pourquoi le constructeur chinois n’a pas peur de se mouiller en arborant un téléphone vendu deux fois moins cher que l’iPhone X mais promettant monts et merveilles. Et sans encoche en prime.

L’iPhone X en pas mieux

Le Mi Mix 2S arbore le même design que le Mi Mix 2 avec un mariage de deux matériaux prestigieux, en l’occurence la céramique et l’aluminium — mais aucune résistance à l’eau. On retrouve d’ailleurs le même écran LCD de 5,99 pouces d’une résolution de 2160 x 1080 pixels (sur ce point, l’iPhone X fait mieux). Sans encoche, il se contente d’une caméra de cinq millions de pixels à l’avant, inchangée depuis le précédent modèle (là encore, l’iPhone X fait mieux).

Derrière, le Mi Mix 2S se dote en revanche d’un double capteur, situé au même endroit que sur l’iPhone X et composé de deux objectifs de douze millions de pixels chacun, l’un avec un grand angle et l’autre avec un téléobjectif. Xiaomi met d’ailleurs l’accent sur les arguments photo avec un autofocus, un mode portrait, une stabilisation optique sur quatre axes et des améliorations software grâce à l’emploi d’une intelligence artificielle. DxOMark a déjà apposé ses louanges avec la note de 101.

Autrement, le Mi Mix 2S sera le premier smartphone Xiaomi compatible avec la recharge sans-fil (via la technologie Qi). On pourra aussi faire le plein de la batterie de 3 400 mAh via le port USC-C. Le constructeur garantit une autonomie plus grande et des performances à la hausse.

Dans ses entrailles, on retrouve un processeur Qualcomm Snapdragon 845 avec 6 ou 8 Go de mémoire vive. Il sera disponible dès la semaine prochaine en Chine en trois capacités (64, 128 ou 256 Go) et deux coloris (noir/or, blanc/argent). Il tournera dès son lancement sous Android 8.0 Oreo, souligné par la surcouche MIUI 9.5.