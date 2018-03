En vacances, en colocation ou en couple, les situations nécessitant de tenir les comptes d'un budget commun ne manquent pas. Plutôt que de recourir à un papier et un crayon, pourquoi ne pas se servir de votre smartphone ? Voici notre sélection d'applications pour tenir les comptes avec vos proches.

Les bons comptes font les bons amis, dit l’adage. Si vous avez l’habitude de partir en vacances avec votre bande, vous savez que la gestion du budget peut vite être une source de tension, ou simplement un casse-tête. Entre la personne qui a avancé les sous pour payer la location, celle qui a fait le plein d’essence et la troisième qui a pris les apéritifs, il y a un équilibre financier à retrouver.

Bien sûr, vous pouvez tout à fait faire les comptes à l’ancienne, avec un crayon et une feuille de papier. Mais le fait est que l’on est au 21ème siècle et que les smartphones permettent de simplifier le suivi et le partage des frais. Il existe des tas d’applications sur ce créneau pour savoir qui a payé quoi et quand, et quels sont les participants qui se trouvent « dans le rouge ».

Nous en avons revenu trois dans cette sélection. Notez que vous pouvez vous servir de ces applications pour gérer votre budget en vacances mais qu’il est tout à fait possible de les employer dans d’autres circonstances, dans le cadre d’une colocation par exemple, mais aussi pour gérer vos dépenses de couple ou tout simplement pour un évènement ponctuel, comme une sortie au restaurant.

Tricount Tricount

Tricount est une application mobile qui permet de gérer des frais en commun. Il vous suffit de créer un nouveau « tricount » pour regrouper tous les paiements qui y sont associés. Il peut s’agir par exemple d’un « tricount » lié à des vacances. Une fois que vous l’avez personnalisé en lui donnant un nom et une description, il suffit d’indiquer quels sont les participants, jusqu’à trente personnes maximum.

L’outil permet de savoir qui doit rembourser qui (si quelqu’un avance le restaurant pour gagner du temps), qui a trop payé, qui doit équilibrer ses comptes avec les autres, etc. Il est possible de gérer à plusieurs un « tricount », en invitant d’autres contributeurs ou en en rejoignant un déjà existant. Vous pouvez aussi tenir compte des transferts d’argent, si du cash passe de main en main.

L’application est disponible gratuitement sur iOS et Android. Des publicités s’affichent sur la version gratuite.

Splitwise Splitwise

Splitwise est une application qui permet aussi de calculer les dépenses de groupe et de dire qui doit combien à qui. Elle fonctionne selon un système de « profil », qui nécessite que vos contacts l’utilisent pour pouvoir établir un historique de frais entre deux participants. De cette façon, vous pouvez connaître l’évolution de votre balance dans le temps avec une personne, ce qui est pratique si vous vivez avec.

L’application donne l’équilibre des dépenses contact par contact et la nature des frais qui ont été engagés. Des options permettent de déterminer qui a payé et de décider si la note doit être partagée à parts égales ou non. Les éventuels paiements de main à main peuvent être intégrés et il est aussi possible de gérer des dépenses de groupe. Notons que Splitwise inclut aussi une fonction pour envoyer un e-mail de rappel.

L’application est disponible gratuitement sur iOS et Android.

Abcba Abcba

L’application Abcba propose des fonctionnalités globalement similaires à ses rivales en matière de suivi et répartition des dépenses. Elle inclut toutefois un outil permettant de scanner et d’attacher des tickets aux dépenses pour avoir une « trace écrite ». Il est aussi possible de classer les dépenses par catégories (courses, logement, etc) et de regrouper les participants.

Abcba inclut des fonctions permettant de générer des rapports dans différents formats (PDF, Excel, texte) puis de les envoyer à ses contacts (mail, SMS) ou même de les placer dans un service de stockage à distance (Drive, Dropbox, votre serveur FTP). L’application peut aussi exporter et importer des comptes, et afficher des graphiques pour faciliter la compréhension des comptes.

L’application est disponible gratuitement sur Android. À noter que la version gratuite a des limitations sur le nombre de dépenses simultanées. Pour ne pas dépasser le plafond, il est possible de supprimer les frais passés.