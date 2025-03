Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Garmin possède certaines des meilleures montres connectées sur le marché, pour les amateurs de course à pied et les sportifs. La Forerunner 255 est à un très bon prix pour ces Ventes Flash d’Amazon.

👉 Retrouvez le meilleur des Ventes Flash de printemps d’Amazon

Parmi la quantité de montres connectées, il est parfois difficile de faire un choix définitif sur un modèle en particulier. Entre les montres au style casual qui peuvent se porter au quotidien, celles plus sportives spécialement dédiées à la pratique des sports, le nombre de fonctionnalités ou encore le prix, il y a de quoi hésiter. Le fabricant Garmin propose des montres de qualité, pensées pour la pratique des sports outdoors. Souvent vendues un peu cher à leur sortie, ces Ventes Flash de Printemps d’Amazon sont une bonne occasion de craquer pour un modèle.

La Garmin Forerunner 255 est normalement vendue 349,99 €. Elle est en ce moment disponible au prix de 203,99 € pendant les Ventes Flash de Printemps d’Amazon.

C’est quoi, cette montre Garmin ?

Comme la plupart des modèles du fabricant, la Garmin Forerunner 255 est une montre connectée au design résolument sportif. Vous pourrez toujours la garder au quotidien, grâce à des finitions particulièrement soignées qui en font tout de même un joli accessoire, pour un poids plume de 49 g. Le bracelet est relativement souple et la montre ne se sent pas plus qu’une montre traditionnelle une fois au poignet.

La dalle MIP transflectif avec traitement antireflet de 1,3 pouce à la définition de 260 × 260 pixels est protégée par un verre Gorilla Glass 3. L’écran profite d’une très bonne luminosité et est donc lisible en toute circonstance, même en plein soleil, idéal pour les sports outdoor. Contrairement aux modèles haut de gamme de Gartmin, l’écran de la 255 n’est pas tactile. Pour parcourir les menus, il faudra passer par plusieurs boutons, heureusement bien intégrés et faciles à manipuler, même après l’effort. Vous pourrez recevoir vos notifications lorsqu’elle est couplée avec votre smartphone Apple ou Android.

Garmin Forerunner 255 // Source : Garmin

Pour 200 €, cette montre connectée Garmin est-elle une bonne affaire ?

C’est une très bonne affaire pour une montre performante et fiable pour les activités sportives. Grâce à ses nombreux capteurs, la Forerunner 255 fournit des données précises sur la fréquence cardiaque en continu ou au repos, ainsi que la mesure de la SpO2, du stress ou du sommeil. Le suivi de positionnement et de navigation GNSS est quant à lui précis. Les programmes d’entraînement sont complets et, en dehors de la course à pied, de nombreux autres profils sportifs sont préinstallés. La montre est aussi conçue pour la natation en surface.

Enfin, côté autonomie, la batterie dure jusqu’à 14 jours, et 30 h en mode GPS.

Les points à retenir sur la Garmin Forerunner 955 :

L’écran parfaitement lisible en plein soleil

Un GPS et un suivi des données précis

Jusqu’à 14 jours d’autonomie

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !