Lecture Zen Résumer l'article

Des vidéos pornographiques sont présentes dans les résultats de recherche de Spotify. Des contenus qui semblent passer outre la modération de la plateforme et qui sont accessibles pour les mineurs.

En cherchant une chanson ou un artiste sur Spotify, vous risquez de tomber sur un « podcast vidéo » qui se trouve être une vidéo pornographique. Pourtant, Spotify n’accepte pas les contenus pornographiques : il semblerait surtout que certaines vidéos ne soient pas assez modérées.

Une vidéo pornographique dans les résultats de recherche de Spotify

Comme The Verge l’a rapporté, un utilisateur de Spotify a publié sur Reddit (lien vers la publication NSFW) une capture d’écran des résultats de la recherche « Mia ». On y voit une vidéo pornographique d’une actrice célèbre. La miniature en elle-même est explicite.

Depuis, la vidéo semble avoir été retirée de la plateforme. Nos confrères disent avoir trouvé d’autres vidéos du même genre en faisant défiler les résultats dans l’onglet « Vidéo » de Spotify. Même chose chez Numerama : nous avons pu retrouver des podcasts vidéos qui cachent en fait des contenus pornographiques. Le tout sans vérification d’âge, comme c’est censé être le cas en France. Depuis 2018, Spotify permet à tout le monde de publier son podcast. Depuis 2021, chacun peut publier ses podcasts sous forme de vidéo.

Laura Batey, représentante de Spotify, a précisé à The Verge que les exemples du média ont été supprimés « en raison d’une violation de nos règles ». Ces dernières interdisent « le contenu qui contient du matériel sexuellement explicite » dont « la pornographie ou les représentations visuelles d’organes génitaux ou de nudité présentées à des fins de gratification sexuelle ».

Un manque de modération de la part de Spotify ?

Ce n’est pas la première fois que Spotify est pointé du doigt pour des contenus explicites. C’était déjà le cas en 2022 avec les images de playlists, d’albums ou de podcasts, comme le faisait remarquer Vice. Il y a aussi les contenus audios explicites qui sont en questions, comme les livres érotiques audio. Avec les podcasts vidéo, ce sont des vidéos pornographiques qui peuvent directement être publiées sur le service de streaming.

D’autant plus que le signalement des contenus est compliqué : on ne peut pas le faire directement depuis l’application. Il faut copier le lien de la vidéo et l’envoyer sur la page de signalement de Spotify. Pour le moment, Spotify n’a pas commenté l’incident et s’est contenté de supprimer les vidéos.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !