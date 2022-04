Vous voulez une terrasse au soleil ? Avec cette carte, c’est possible

Avec le retour des beaux jours revient la meilleure activité au monde : s’asseoir en terrasse au soleil. Voici la carte ultime pour vous aider à trouver l’endroit idéal.

S’il existe un sport national, c’est bien celui de ne rien faire en terrasse. Que ce soit avec un café, des bières, un verre d’eau ou juste un jus de fruits, s’installer au soleil à la terrasse de leur troquet préféré est certainement l’un des moments que les Français et Françaises attendent le plus tous les ans.

Mais comment faire pour savoir quand et où s’installer au soleil ? Afin de prévoir vos verres et vos sorties de la manière la plus optimale qui soit, il existe une carte interactive. Il faut remercier un certain Jean-Charles Levenne, qui est à l’origine de cette merveilleuse invention.

Trouvez l’endroit où vous allez passer la soirée ici grâce à cette merveilleuse carte.

Trouver une terrasse au soleil ? C’est facile // Source : JveuxDuSoleil

La meilleure carte au monde : la carte des terrasses au soleil

Google Maps ne pas peut rivaliser avec JveuxDuSoleil : la carte montre très précisément l’heure à laquelle votre bout de trottoir préféré se transformera en lieu de bronzette. Le site prend même en compte l’heure qu’il est, ainsi que le jour : une terrasse ensoleillée en juillet ne le sera peut-être plus en octobre, et c’est un paramètre important à prendre en compte pour choisir son QG. Détail important : vous pouvez changer vous-même l’heure et le jour sur la console en haut à gauche de la carte. « Il est ainsi possible de prévoir les terrasses qui seront ensoleillées à un moment précis », détaille le site.

La carte ne recense pour l’instant qu’une 208 bars et de restaurants, principalement installés à Paris, Marseille et Nantes. Mais vous pouvez librement ajouter votre terrasse préférée sur la carte grâce au bouton « add a spot », en haut à droite de l’écran. Hélas, JveuxDuSoleil ne prend pas en compte la météo.

Alors, c’est quoi vos plans pour ce soir ? Nous on sera en terrasse, au soleil.