Du conseil juridique à la résolution d’un litige, faire appel à un avocat est parfois un pas difficile à franchir. Comment trouver le bon conseil sans passer par le traditionnel bouche-à-oreille ? Pour pallier ce problème, Alexia.fr propose un annuaire d’avocats spécialisés dans différents domaines pour aider les particuliers.

Les cas de conflits sont plus nombreux que vous ne le pensez : différends entre voisins, problème d’assurance, litige avec un prestataire de service, l’intervention d’un avocat est bien souvent un moyen simple et efficace de résoudre ce type de problèmes.

Cependant, trouver un bon avocat n’est pas une démarche évidente. C’est pour répondre à cette problématique qu’Alexia.fr a été lancée. Le principe : mettre à disposition des particuliers un annuaire d’avocats spécialisés disponibles pour vous, que vous ayez besoin d’un simple conseil légal ou de vous faire accompagner par un professionnel du droit. Ainsi, trouver un avocat avec Alexia.fr devient alors une démarche bien plus simple.

Alexia.fr : comment ça marche ?

Avec pas moins de 13 725 avocats inscrits sur la plateforme, Alexia permet de profiter des services d’un spécialiste juridique très simplement. Le site permet, en effet, d’effectuer deux actions.

La première et la plus simple consiste à poser une question sur le forum dédié. C’est totalement gratuit et un avocat spécialisé dans le domaine concerné vous donnera des éléments de réponse appropriée pour peu que votre demande soit correctement renseignée. Une première solution efficace puisque le forum peut se targuer d’un taux de réponse de 83 %.

Sur le forum, un avocat répond gratuitement à vos questions. // Source : Alexia.fr

La seconde option consiste à faire une demande de devis depuis la plateforme pour solliciter les services d’un avocat. Via un formulaire détaillé, le site vous invite à affiner votre demande en fonction de son urgence, de vos préférences dans le choix de votre avocat (s’il est plus important qu’il soit proche de chez vous, par exemple, ou si sa notoriété est importante pour vous).

Il vous sera également demandé de rédiger un texte pour donner des éléments de contexte à la plateforme qui, au vu des informations fournies, vous orientera en quelques jours via un avocat prêt à défendre votre dossier.

Alexia.fr prévoit un questionnaire détaillé pour vous orienter au mieux vers un avocat. // Source : Alexia.fr

Très complet, le site propose les services d’avocats dans presque tous les domaines. Pour compléter ses services, Alexia.fr propose enfin quelques fiches pratiques pour répondre à des questions de droit du quotidien. Le forum, nourri des questions des internautes, est également une mine de conseils pour se documenter dans un premier temps.

Rendre l’aide juridique accessible à toutes et tous

Créé en 2012, Alexia.fr l’une des filiales de Jurisystem, a pensé son service pour rendre accessible l’assistance juridique à tous. Non seulement le site se veut très simple d’accès, mais en plus, l’entreprise encourage ses professionnels à proposer des tarifs compétitifs. Les honoraires commencent à partir de 50 euros par heure et peuvent aller jusqu’à un tarif horaire de 600 euros.

Le site permet également de trouver des avocats proches de chez vous qui proposent un premier rendez-vous gratuit.

Et c’est là l’autre force d’Alexia.fr : une présence qui s’étend à l’ensemble de l’Hexagone et qui permet à chacun, même dans les communes isolées, d’accéder aux services d’un professionnel du droit, sans forcément bouger de chez soi.

