Même en restant sagement sous un parasol, le risque de prendre un coup de soleil existe. Pourquoi peut-on attraper un coup de soleil même à l’ombre ?

Avec le retour de l’été, des fortes chaleurs et de la météo imprévisible, on reprend certaines habitudes : par exemple, aérer son logement au bon moment, manger et s’hydrater correctement. C’est généralement à cette période que l’on songe aussi à utiliser sa crème solaire (mais, pas un vieux tube). C’est un bon réflexe, mais en réalité, il ne faut pas attendre de bronzer sur la plage ou de faire une balade en plein soleil pour s’en tartiner.

Peut-on bronzer à l’ombre ?

Les coups de soleil peuvent aussi s’attraper à l’ombre. Évidemment, si l’on a le choix, il est toujours préférable de se mettre à l’ombre qu’en plein soleil afin d’éviter ces brûlures désagréables de la peau. Pour rappel, un coup de soleil survient après une exposition aux rayons UVB du Soleil. Or, « un ombrage efficace peut offrir une protection contre les rayons UV du soleil, mais on peut toujours se brûler à l’ombre », résume un article de The Conversation sur les idées reçues autour des coups de soleil.

Ainsi, méfiance si vous êtes à l’ombre d’un matériau qui possède des trous, car ils peuvent laisser pénétrer les rayons UV dans votre peau. Les arbres aussi peuvent être de faux amis : choisissez bien celui à l’ombre duquel vous vous installez. Logiquement, l’ombre d’arbres au feuillage dense protège davantage d’un coup de soleil que celle d’arbres au feuillage clairsemé. De la même manière, une toiture plus solide et avec des bords épais protège plus qu’une petite structure, peu solide (comme un drap tendu, par exemple).

Pourquoi bronze-t-on à l’ombre ?

Il ne faut pas oublier que le rayonnement UV du Soleil peut être réfléchi par d’autres surfaces. Il peut donc atteindre la peau, même si l’on pense être en toute sécurité à l’ombre. Surtout si ces rayons sont réfléchis sur des surfaces claires, qui renvoient plus de rayonnement que les surfaces sombres. « Le sable peut réfléchir jusqu’à 25 % des rayons UV. Cela signifie que si vous êtes assis sous un parasol, les rayons UV peuvent encore endommager votre peau, même si vous avez l’impression d’être couvert à l’ombre », ajoute l’article de The Conversation.

Et, même si vous ne prenez pas de coup de soleil et que vous avez « simplement » bronzé à l’ombre, n’oubliez pas que le bronzage reste une réaction de défense de la peau face à une agression solaire. N’attendez donc pas que survienne le coup de soleil, qui détruit des milliers de cellules de l’épiderme, pour vous protéger. Nous ne sommes certes pas tous égaux face aux risques associés au soleil pour la peau : ainsi, les personnes à la peau très claire s’exposant au soleil ont davantage de risque de souffrir de cancers de la peau.

Comment faire passer un coup de soleil rapidement ?

Il n’existe pas de recette miracle pour éliminer vite un coup de soleil et le changer en bronzage. Toutefois, on peut adopter quelques gestes pour l’apaiser et éviter d’aggraver la situation.

Arrêtez immédiatement de vous exposer au soleil, si cela est possible.

Utilisez de l’eau du robinet (entre 15 et 25 °C) pour rafraichir la zone brûlée pendant un quart d’heure ou jusqu’à disparition de la douleur. Un bain d’eau tiède (non froide) peut aussi soulager.

Buvez abondamment pour rester hydraté.

Surveillez votre température.

Si des maux de tête surviennent, prendre un antalgique comme le paracétamol peut aider.

Pour les brûlures du premier degré : une pommade sédative peut soulager. N’arrachez pas la peau qui pèle (même si c’est tentant). Si l’exposition au soleil est inévitable dans les jours suivants, couvrez la zone avec un vêtement ou appliquez une crème solaire avec un indice supérieur à 50.

Pour les brûlures du second degré : pour éviter une infection, nettoyez la zone avec du savon. Ne percez pas les cloques pour ne pas les infecter. Couvrez-vous en extérieur pour éviter tout contact avec votre peau.

Attention, seuls les coups de soleil avec une brûlure du premier ou du second degré peuvent être pris en charge sans médecin. S’il s’agit d’une brûlure du second degré profond, il faut consulter.

