Lecture Zen Résumer l'article

L’Europe va encore devoir attendre pour avoir les AI Overviews dans Google. Ces recherches dont les résultats sont générés par IA se généralisent… ou presque.

En mai dernier, Google lançait une expérimentation aux États-Unis : les AI Overviews, des résumés des résultats de recherche. Autant dire que c’est une révolution pour le moteur de recherche, qui n’a pas tant changé que ça en 20 ans. La firme déploie cette fonctionnalité au succès mitigé à plus de 100 pays dans le monde, mais l’Union européenne en est toujours privée.

Les AI Overviews de Google se généralisent

Déjà en août dernier, Google avait déployé en bêta ses nouvelles recherches dans davantage de pays. Mais à partir de cette semaine, la fonction débarque dans plus de 100 pays à travers le monde, comme l’entreprise l’a déclaré dans un billet de blog. Google estime qu’AI Overviews va être utilisé par plus d’un milliard d’internautes chaque mois. C’est le plus grand déploiement d’AI Overviews depuis son lancement.

Source : Google

Dans le même temps, Google va rendre sa fonctionnalité d’IA compatible avec de nouvelles langues : anglais, hindi, indonésien, japonais, portugais et espagnol.

Le Vieux Continent n’y aura pas droit (tout de suite)

Ce qu’on remarque dans la liste des pays qui peuvent dorénavant accéder aux AI Overviews, c’est qu’il manque les pays de l’Union européenne. Et c’est « normal » : Google ne veut prendre aucun risque juridique, à l’heure où les sanctions des instances européennes sont de plus en plus coûteuses. Entre le Digital Markets Act qui empêche Google de mettre en avant certains de ses services sur son moteur de recherche, et l’AI Act entré en vigueur cet été, les contraintes pèsent sur le géant du web.

AI Overviews : quelques exemples de recherches résumées par l’IA. Les pages apparaissent très loin en dessous. // Source : Captures Numerama

D’autant plus que des questions restent en suspens : pour générer les résumés de résultats de recherche, Google s’appuie sur les résultats de recherche. Certes, Google a ajouté des liens vers les sites web utilisés, affichés à droite de ces résumés sur ordinateur. Il y a aussi des liens qui peuvent directement apparaître dans le texte des résumés. Mais cela pourrait ne pas suffire pour l’Union européenne, ou même pour la France.

Chez nous, il existe les droits voisins pour la presse : Google utilise des articles de presse pour nourrir Google Actualités ou Google Discover et doit reverser des droits à certains journaux. Il est possible que Google ne prenne pas le risque que ses AI Overviews soient assujettis à ces droits voisins. Et pourtant, cela aurait du sens, contrairement à l’idée initiale des droits voisins qui était profondément anti-web : ici, Google paierait une licence pour exploiter des contenus qui ont engendré de vrais coûts pour être produits.

Sur un ton sarcastique, AI Overviews déclare que tout ce que l’on trouve sur Internet est vrai.

Dernier problème à surmonter : la fiabilité de l’outil. Les AI Overviews ont régulièrement été pointées du doigt ces derniers mois pour des résultats absurdes, voire dangereux ; on se souvient de la recette de pizza à base de colle. D’ailleurs, ce n’est pas au goût de tout le monde : il eixste des extensions de navigateur pour enlever ces recherches.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.