L’application Subflow est sortie sur l’App Store ce 20 février et elle se hisse déjà à la deuxième place du classement des applications de finance les plus téléchargées. Derrière ce succès, un développeur indépendant avec une application qui permet de suivre ses dépenses récurrentes.

Entre les abonnements de streaming, son forfait de streaming audio, mais aussi ses contrats pour le forfait mobile, de l’énergie et autres, il n’est pas toujours si simple de s’y retrouver avec ces dépenses récurrentes. D’autant plus que les applications des banques traditionnelles n’offrent parfois pas d’interface claire. Un souci qu’a voulu résoudre Jessim Heddadi, développeur francilien indépendant, avec l’application Subflow. Sortie ce 20 février, elle est déjà numéro 2 du classement App Store des applications de finance les plus téléchargées.

À quoi sert Subflow ?

Subflow est une application disponible gratuitement sur iPhone, iPad iPod touch et Mac via l’App Store. Elle vise à faciliter la gestion de son budget en se basant sur un calendrier. Pour chaque mois, on voit les dépenses qui ont été effectuées et les prélèvements qui vont bientôt arriver. L’objectif, c’est de visualiser le poids des dépenses récurrentes, notamment des abonnements : salle de sport, streaming, forfait Internet, etc.

L’application Subflow // Source : Numerama

L’application ne se connecte pas à votre compte bancaire : il faut rentrer à la main les dépenses récurrentes que l’on fait — c’est moins commode qu’une connexion automatique. On peut cependant aller très loin et renseigner toutes ses dépenses ainsi que ses « recettes » (salaire, aides sociales, etc.). Il est également possible de gérer plusieurs profils sur un même appareil, ou d’utiliser plusieurs devises.

L’abonnement Subflow+ // Source : Numerama

Subflow propose aussi un abonnement, Suflow+, qui permet de personnaliser l’interface, recevoir des notifications des prélèvements et avoir des statistiques détaillées de ses dépenses. Quant à la gestion des données, Subflow précise dans ses conditions générales ne collecter aucune donnée. L’application est éditée par la société Jessal, détenue conjointement par Jessim Heddadi et Alvyn Yang, expert en informatique.

Comment cette application s’est-elle hissée dans le classement de l’App Store ?

La raison du succès de Subflow, c’est que son créateur Jessim Heddadi a une petite communauté sur X (ex-Twitter), avec près de 16 000 abonnés. Cela fait plusieurs mois qu’il développe cette application en parallèle de son travail de développeur informatique indépendant. Très régulièrement, il tient au courant ses abonnés des avancées de son application, prenant en compte les suggestions.

Le fonctionnement de l’application Subflow. // Source : Subflow

L’application a fini par être publiée sur l’App Store ce 20 février et Jessim Heddadi a ainsi pu en faire la promotion sur son compte X. De quoi encourager ses abonnés à télécharger l’application et à la noter positivement sur le magasin d’applications.

