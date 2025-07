Lecture Zen Résumer l'article

La fonction qui permet à un iPhone d’auto-compléter un code de double authentification reçu par mail ou par SMS est devenue une blague sur Twitter, avec de nombreux internautes qui s’amusent régulièrement à tweeter qu’il s’agit de la meilleure fonction de l’iPhone. Sur le réseau social, un internaute prétend l’avoir inventé et a recueilli près de 200 000 likes.

Sur Twitter, le compte de Jack Fields a peut-être publié un mensonge très rentable. Celui qui se présente comme un « ancien ingénieur Apple » prétend « être la raison pour laquelle votre téléphone auto-complète les codes 2FA reçus par message ou par mail ». Il affirme « s’être battu pendant 2 ans pour obtenir son déploiement ». De quoi recevoir plus de 190 000 likes en 24 heures et des milliers de messages de remerciement. Avec 12 millions de vues et un tel engagement, ce tweet devrait lui rapporter plusieurs milliers de dollars.

Dans les réponses, la plupart des internautes semblent convaincus que Jack Fields est bien l’inventeur de l’auto-complétion. Pourtant, tout porte à croire qu’il s’agit d’un simple moyen de recevoir des likes.

Dans ce très populaire tweet, Jack Fields prétend avoir inventé une fonction chez Apple. // Source : X

Les vraies équipes d’Apple sortent du silence et dénoncent un mensonge

Qui est vraiment Jack Fields ? Même si sa bio Twitter allègue qu’il a travaillé chez Apple, rien ne suggère qu’il s’agit d’une vérité. L’homme prétend la même chose sur Medium et Bluesky, mais n’a pas de profil LinkedIn (il explique d’ailleurs qu’il ne s’agit pas de son vrai nom). Sur le site de son entreprise Ordinary Industries, il raconte avoir travaillé pendant 20 ans à Cupertino. Là encore : impossible de savoir s’il s’agit d’une vérité. Plusieurs de ses tweets sont contradictoires, comme le fait qu’il s’étonne que ses messages aient été lus par des gens d’Apple. Certains font d’ailleurs remarquer qu’il tente de vendre de l’art généré par IA.

Ricky Mondello, vrai responsable de l’équipe en charge des mots de passe, des passkeys et des codes 2FA chez Apple, a répondu au tweet : « Je veux juste m’assurer que les personnes comprennent que Jack vole ce que nous avons fait ici. Une équipe formidable a développé cette fonctionnalité, je la dirige, et je n’ai jamais entendu parler de Jack ni rencontré Jack. Je ne sais pas si Jack est un troll ou s’il se passe quelque chose de bien plus sinistre ».

Numerama peut authentifier de la légitimité de Ricky Mondello : il s’agit bien du maître des codes chez Apple, que nous suivons depuis des années. Malheureusement pour lui, son tweet est bien moins populaire que celui de l’usurpateur. De nombreux « fans » de Jack Fields remettent d’ailleurs en question la réponse de Ricky Mondello.

Ricky Mondello dément le tweet de Jack Fields. // Source : X

D’autres voix bien connues d’Apple ont aussi pris la défense de l’équipe de Ricky Mondello, comme le journaliste John Gruber: « Ce type est un menteur, et un sacré menteur. Une fraude totale. Il y avait un défenseur singulier de cette fonctionnalité chez Apple et cette personne est Ricky Mondello ». John Gruber fait remarquer que de nombreux employés tiennent le même discours et que personne ne connaît Jack. Le fameux Jack affirme que les autres se trompent et campe sur sa position.

John Gruber dénonce aussi un mensonge. // Source : X

Malgré le débunk, Jack Fields tente de faire passer Ricky Mondello pour le menteur de l’histoire, ce qui laisse suspecter que son objectif réel est juste de faire de l’engagement. Il se trompe d’ailleurs sur l’histoire de cette fonction, ce qui laisse supposer qu’il n’a absolument pas participé à son développement. Un de ses arguments est d’avoir envoyé un « radar », alias un signalement de bug ou une demande de fonction, mais l’auto-complétion des codes a été fabriqué par une équipe dédiée, pas après un signalement banal. En 2019, Ricky Mondello avait dévoilé qu’il s’agissait du travail d’une petite équipe.

L’AutoFill n’a pas été inventé par une personne. // Source : X

Pour se défendre, le patron de l’équipe code chez Apple l’incite à regarder ses tweets : il parle depuis plus de 7 ans de la nouveauté.

Bref, et on ne le dire jamais assez, ne croyez pas bêtement ce que vous lisez sur Twitter.

