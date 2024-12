Lecture Zen Résumer l'article

Combien de temps pensez-vous qu’un iPhone peut rester dans l’eau avant de mourir ? Et si on vous dit qu’il est dans la vase, au fond d’un lac, à 12 mètres ? Sans le vouloir, un plongeur amateur a trouvé la réponse.

Sur le site web d’Apple, on peut lire dans une description claire que, depuis l’iPhone 12, les smartphones du géant sont à la norme IP68, précisée ainsi : une immersion dans l’eau « de profondeur maximale de 6 mètres pendant 30 minutes maximum ». Lors de nos différents tests des iPhone, nous faisons toujours une immersion réaliste, qui respecte les consignes. Bien souvent, votre iPhone sera mouillé si vous l’utilisez sous la douche, si vous le faites tomber dans des toilettes ou si vous vous prenez une bonne pluie.

Mais l’histoire arrivée à Vincent Fernandes, plongeur amateur dans l’Ain, racontée par nos confrères du Progrès, pourrait rebattre les cartes et montrer qu’Apple prend en fait des précautions quand il annonce cette résistance. Alors qu’il plongeait dans le lac de Nantua, Vincent Fernandes a aperçu un smartphone dans la vase, à 12 mètres de profondeur. En le remontant, il découvre qu’il s’agit d’un iPhone 15 — concerné par les consignes d’immersion dans l’eau énoncées ci-dessus.

60 jours sous l’eau et il s’allume encore

Pensant initialement le jeter en déchetterie, le plongeur se fait conseiller par ses camarades de plongée de le vendre pour pièce. Ou de tenter de le rallumer. Et c’est à ce moment-là que l’impensable se produit : l’iPhone 15 trouvé au fond du lac est encore fonctionnel. Il décide alors, avec son fils, de retrouver son propriétaire. En transférant la carte SIM (mal protégée) sur un autre téléphone, ils retrouvent Younes Bekkouche, ado de 16 ans qui leur affirme avoir perdu l’appareil en filmant un de ses potes… 60 jours plus tôt !

Évidemment, ni Vincent, ni Younes, n’imaginaient une telle issue. On est à deux fois la recommandation de profondeur d’Apple et le smartphone est resté 2 880 fois plus longtemps sous l’eau que la valeur maximale conseillée par le constructeur américain. En d’autres termes, cet iPhone 15 a explosé des records et, selon toute vraisemblance, n’aurait pas dû s’allumer.

Younes note tout de même un défaut : le micro en bas de l’appareil ne semble plus fonctionner. C’est, d’après nos constatations, l’une des zones les plus fragiles des iPhone, car la plus exposée : c’est ici qu’on trouve les micros, les haut-parleurs, mais aussi le port de charge. Autant de trous qui laisseront, un jour, passer l’eau — quels que soient les traitements.

C’est donc une des rares fois où on a pu voir ce genre de norme testée en condition réelle. Bref, n’ayez plus peur pour votre iPhone s’il prend la pluie.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+