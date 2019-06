Xiaomi utilise un écran capable de devenir transparent quand le mode selfie est activé.

En début de semaine, Xiaomi et Oppo ont dévoilé une technologie prometteuse permettant à un smartphone d’éviter l’encoche ou le trou dans l’écran. Comment ? Ça a l’air simple… Il suffit de cacher le module photo dédié aux selfies derrière l’écran. Via un tweet publié le 3 juin 2019, Wang Xiang, vice-président de Xiaomi, a livré des explications sur le fonctionnement de cette astuce.

Pour que la magie opère, le constructeur chinois fait appel à une dalle OLED qui peut devenir transparente pour laisser passer la lumière et permettre au capteur d’immortaliser des photos. « Cela pourrait constituer l’ultime solution pour faire cohabiter un écran sans bord et une caméra à l’avant », ose Wang Xiang.

Xiaomi's Under-Display Camera Technology could be the ultimate solution for a Full Screen Display coexisting with a front camera ! RT if you love it. #InnovationForEveryone pic.twitter.com/8e7EdEBn8J — Wang Xiang (@XiangW_) June 3, 2019

L’écran devient une lentille

Dans les schémas montrés par Xiaomi, on remarque néanmoins que l’écran n’est pas entièrement transparent. Seule la zone entourant le dispositif photo peut l’être — un point qui pourrait entraîner quelques dérives colorimétriques quand le mode selfie n’est pas actif. Sur la photo d’illustration du smartphone, on aperçoit le capteur placé sous l’écran. Sera-t-il aussi apparent sur l’éventuel produit final ? Nul ne saurait dire, même si Xiaomi promet « une surface noire complètement intégrée ».

L’autre intérêt de cette technologie serait d’obtenir des clichés de meilleure qualité, la zone transparente pouvant être plus grande qu’un trou ou une encoche (qui sont censés être le plus discrets et petits possible). Xiaomi indique d’ailleurs que l’écran sert de lentille supplémentaire, ce qui offre « des selfies parfaits et plus détaillés que les dispositifs intégrés dans un trou ». Dans son exemple, la firme asiatique s’en remet à un capteur de 20 mégapixels. Maintenant, il ne manque plus que le téléphone.